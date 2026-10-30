Milei volverá a viajar a España para la Cumbre Iberoamericana dos semanas después de su última visita

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El presidente de Argentina, Javier Milei, participará la próxima semana en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, apenas unas semanas después de su última visita a la capital española, marcada por sus duras descalificaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder argentino regresará a España, según ha confirmado la Casa Rosada a la cadena de televisión argentina TN, aunque por el momento se desconoce el resto de su agenda para dicho viaje.

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El desplazamiento se producirá tras un viaje de perfil político a Madrid el pasado 20 de octubre durante el cual tildó a Sánchez de "impresentable dictador", "corrupto" y "ladrón", y volvió a evitar reunirse con el presidente español en su séptima visita al país sin mantener un encuentro bilateral.

Durante su intervención en un foro público en Madrid, Milei llamó a "sacar a los socialistas a patadas" y respaldó explícitamente a sus aliados políticos en España, el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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LULA NO ACUDIRÁ POR PROBLEMAS DE AGENDA

En esta ocasión, la cita multilateral evitará un cara a cara con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Según fuentes del Ministerio de Exteriores brasileño citadas por el mismo medio, el presidente de Brasil no asistirá a la cumbre por motivos de agenda y enviará en su lugar a su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, esquivando así un encuentro directo tras el reciente deterioro de las relaciones bilaterales.

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El ambiente diplomático entre Buenos Aires y Brasilia atraviesa un punto de fricción tras la fuga de Brasil del excandidato presidencial e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, quien utilizó Argentina como escala en su huida hacia Estados Unidos.

La Dirección Nacional de Migraciones argentina confirmó que Flávio Bolsonaro y su familia ingresaron a territorio argentino por la provincia de Misiones a través del paso fronterizo de Puerto Iguazú a última hora del martes y abordaron poco después un vuelo privado con destino a Ecuador, previo a su llegada a suelo estadounidense.

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Mientras la Justicia argentina investiga el operativo por una denuncia sobre presunta colaboración de funcionarios, el Gobierno de Milei sostiene que el dirigente de derecha ingresó y salió del país de forma regular al no pesar sobre él ninguna alerta o restricción de Interpol.