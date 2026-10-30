China asciende al Politburó al principal encargado de la lucha contra la corrupción, el primer cambio en décadas

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El Partido Comunista de China ha elevado a Zhang Shengmin, general y exjefe del organismo militar encargado de luchar contra la corrupción, al seno del Politburó en un cambio que se produce por primera vez en tres décadas y con el que busca recompensar su labor para reforzar la disciplina.

Así, el partido ha renovado su cúpula y ha anunciado planes para celebrar un congreso el próximo año, una importante medida con la que busca presentar estas reformas. El ascenso de Zhang --vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC)-- ha tenido lugar en el marco del quinto pleno del Comité Central, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

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Esto concuerda con la norma según la cual el vicepresidente de la CMC debe formar parte del máximo órgano de dirección, como es el caso de Zhang. No obstante, es la primera vez en más de 30 años que un nuevo miembro se incorpora al Politburó. En 1994, el entonces líder del Partido, Jiang Zemin, incluyó a su colaborador Huang Ju durante el cuarto pleno del XIV Congreso del Partido, ocupando así un puesto que había quedado vacante tras el fallecimiento, un año antes, del antiguo jefe del Partido en Tianjín.

Este ascenso refleja el papel fundamental que desempeña Zhang en la campaña contra la corrupción dentro del ámbito militar. A mediados de 2023 --meses después de asegurarse un tercer mandato, algo sin precedentes--, el presidente, Xi Jinping, puso en marcha una amplia operación para acabar con la corrupción en las Fuerzas Armadas.

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Desde entonces, ha destituido a dos vicepresidentes de la CMC, a tres miembros de dicho organismo, a un exministro de Defensa y a más de una decena de generales de alto rango que estaban al frente de diversos mandos militares.

El Comité Central ha indicado, además, que prevé celebrar el XXI Congreso del Partido en la segunda segunda mitad de 2027 y ha aventurado que Xi habrá consolidado para entonces otros cinco años en el poder y podrá, por ende, presentar un nuevo equipo directivo.

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Además, el partido ha confirmado la expulsión de un total de 33 altos cargos por corrupción. Estas medidas forman parte de la campaña de disciplina puesta en marcha por los altos cargos del partido y, según los datos recabados, al menos 16 de ellos pertenecían al ámbito militar.

A principios de esta semana, Xi inauguró la quinta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista con un llamamiento a reforzar la disciplina interna para apuntalar los logros cosechados a medida que se desarrollan "cambios profundos en el mundo".

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Así, presentó un informe en el que destaca la importancia de lograr "avances constantes" en la "gobernanza integral y estricta del partido" y ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar "con perseverancia" el "fortalecimiento de la disciplina" en el seno de la formación.

Xi instó entonces a adoptar "los estándares más altos y adoptar medidas concretas para mantener y aplicar la valiosa experiencia" recabada durante estos años y poder así sortear "los problemas" a los que hace frente el partido para "consolidar y desarrollar un entorno político saludable a través de la autosupervisión y la autodisciplina".

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