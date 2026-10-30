Comerciantes y policía se preparan para protestas juveniles en Alemania este sábado

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Berlín, 30 oct (EFE).- Los comerciantes del centro de las grandes ciudades alemanas y la policía se están preparando para la jornada de protestas convocadas para este sábado en una treintena de emplazamientos, aunque los organizadores -la plataforma 'Gen Z regelt' (la Generación Z lo arregla)- se han desvinculado de la violencia vivida en otros países.

En Berlín, varias tiendas de lujo en el bulevar de Kurfüstendamm han blindado sus escaparates con planchas de madera para protegerse frente a posibles saqueos, aunque un portavoz de la policía capitalina dijo este viernes a la radio RBB que no cuentan con disturbios significativos, al no existir en Alemania una "cultura de protesta" como la francesa.

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Por si acaso, estarán desplegados 1.500 policías adicionales, equipados con cañones de agua a presión, por si la manifestación convocada en la céntrica Puerta de Brandeburgo, con unos 10.000 asistentes previstos, u otra más pequeña organizada por grupos de extrema izquierda, degenerasen en enfrentamientos.

También en la avenida comercial de Düsseldorf (oeste) algunos establecimientos de lujo se han protegido con andamios y planchas de madera o han vaciado incluso sus escaparates, informó el digital T-online.

Y en Colonia (oeste), donde los organizadores cuentan con hasta 15.000 participantes, ha sucedido lo mismo. De acuerdo con la cadena regional SWR, la policía ha advertido en esa ciudad de que, junto con las convocatorias pacíficas, circulan también en redes sociales llamamientos de individuos o pequeños grupos para cometer incendios o saqueos.

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En Fráncfort (sur), donde la manifestación correspondiente ha sido registrada con 9.000 participantes, las autoridades esperan menos afluencia y las organizaciones de comerciantes han instado a los jóvenes que se manifestarán a contribuir a un trascurso pacífico del acto.

En vista del temor ante posibles actos violentos como los que han tenido lugar en Francia o en Italia, la cadena de perfumerías Douglas ha anunciado ya que cerrará 12 de sus 347 filiales en emplazamientos especialmente expuestos para proteger a sus empleados.

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También la cadena familiar de joyerías Wempe no abrirá ninguno de sus locales por razones de seguridad, según ha informado la empresa, que cuenta con unos 15 establecimientos en todo el país.

La plataforma 'Gen Z regelt' ha convocado las manifestaciones para protestar contra los recortes sociales y contra el nuevo servicio militar con elementos obligatorios, al tiempo que reclama más inversión en la educación y en la lucha contra el cambio climático. EFE

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