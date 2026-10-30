Líder opositor advierte que proyecto de rescate fiscal afectará "severamente" a Colombia

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Bogotá, 30 oct (EFE).- El senador Iván Cepeda, uno de los principales líderes de la oposición colombiano, aseguró este viernes a EFE que el proyecto de Ley de Rescate Económico, presentado por el Gobierno al Congreso en la víspera, afectará "severamente" a los ciudadanos.

"Nosotros estamos preocupados porque esta es una manera de retribuir o de cumplirle al Fondo Monetario Internacional (FMI). Es una reforma tributaria que vuelve al pasado en términos de romper con el principio de progresividad en el pago de los impuestos y de invertir de nuevo las cargas", explicó Cepeda.

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En ese sentido, agregó: "a los más ricos y pudientes se les exonera, por ejemplo, de la renta y del impuesto al patrimonio o se les rebaja sustancialmente y en cambio el IVA (impuesto al valor agregado) para alimentos de primera necesidad y de la canasta familiar y también impuesto de renta a las capas medias. Todo eso va a afectar severamente a la población".

La iniciativa gubernamental, compuesta por 105 artículos, busca frenar el crecimiento de la deuda pública, fortalecer las finanzas del país, establecer medidas para proteger a los sectores más vulnerables e incentivar la inversión privada.

El primer punto del proyecto de ley es el rescate fiscal, que contempla una reducción del gasto público y una revisión de las partidas presupuestales para contener el endeudamiento.

El Gobierno calcula que cerca del 70 % del ajuste fiscal recaerá sobre el propio Estado, mediante recortes a la contratación, racionalización de compras y revisión de transferencias y fondos públicos.

El segundo eje es el rescate social, que propone devolver el impuesto al valor agregado (IVA) a los 19 millones de colombianos de menores ingresos.

El tercer pilar está relacionado con el rescate del sistema de salud mediante el fortalecimiento de sus fuentes de financiación para garantizar la prestación oportuna y de calidad de los servicios.

El cuarto componente busca impulsar la inversión y el empleo mediante una reducción de la carga tributaria empresarial.

La iniciativa propone bajar la tarifa general del impuesto de renta para las sociedades del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028, además de establecer incentivos para las compañías que realicen grandes inversiones en el país.

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Finalmente, el quinto eje contempla medidas contra la corrupción, la evasión fiscal y el contrabando, además de recortar gastos considerados innecesarios y reducir la burocracia estatal.

El Gobierno sostiene que la iniciativa permitirá mejorar las finanzas públicas en 51 billones de pesos (unos 16,2 millones de dólares) en 2027 y en más de 122 billones (38,8 millones de dólares) en 2030, mediante una combinación de ahorro estatal, cambios tributarios y crecimiento económico.

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Sin embargo, el senador Cepeda, que perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este año con el actual mandatario, Abelardo de la Espriella, señaló que la propuesta del Gobierno pone al país "en el campo de nuevo una movilización social y popular muy intensa".

En esa línea, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, del partido derechista Centro Democrático, manifestó que no apoyará la propuesta como la presentó el Gobierno, porque si bien es una ley necesaria, "los colombianos no aguantan un impuesto más".

"Yo tengo una responsabilidad desde la campaña donde le dije a los electores que no aprobaran iniciativas que implicaran más gastos para los bolsillos de los colombianos", añadió. EFE