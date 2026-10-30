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El español Carlos Alcaraz se impone al estadounidense Tommy Paul y se mete en semifinales del torneo de Viena

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El tenista español Carlos Alcaraz se clasificó este viernes para las semifinales del torneo de Viena, puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura cubierta, al imponerse en los cuartos de final al estadounidense Tommy Paul en dos sets por 6-5, 7-6(3) tras casi dos horas de encuentro.

El jugador murciano sigue afinando su puesta a punto tras su largo periodo de baja por su lesión de muñeca y una vez más superó el reto que de un rival al que le tiene tomada actualmente la medida, pero que venía tras ser semifinalista en 'indoor' en Lyon (Francia).

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Pero la estadística volvió a ser una especie de losa para el americano, que tuvo sus opciones en las dos mangas, sobre todo en la primera, pero que terminó claudicando ante el de El Palmar, que le batió por séptima ocasión consecutiva, la quinta seguida sin ceder ni un parcial. Alcaraz, segundo cabeza de serie en Viena, buscará ahora este sábado la final en la capital austriaca frente al ruso Daniil Medvedev, tercer favorito.

El partido fue de alto nivel como casi siempre que se enfrentan estos dos jugadores. Paul tiró de su mejor tenis para contrarrestar al español, que tuvo momentos de apuros en el primer set donde tuvo que levantar tres bolas de 'break'.

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Dos de ellas fueron en un largo sexto juego que cayó de su lado y que resultaron determinantes porque en el siguiente, apretó al americano y consiguió la rotura clave pese a que su rival fue capaz de levantar un 0-40. Alcaraz no dejó escapar la ventaja y cerró con su servicio el primer parcial.

Paul fue capaz de elevar el nivel en la segunda manga, repleta de grandes golpes por parte de ambos, y en la que el murciano no encontró ningún resquicio en el servicio del estadounidense. Este, en cambio, sí amenazó, pero no sacó partido a sus dos opciones en el octavo juego.

El ganador de siete 'Grand Slams' no dio más concesiones desde ese momento y tuvo que decidir el devenir de este segundo set una 'muerte súbita' donde Alcaraz fue más sólido y aprovechó los errores del americano para coger una buena ventaja y evitar que el partido se alargase.

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