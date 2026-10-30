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La producción industrial de Japón subió un 2,2 % en septiembre

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Tokio, 30 oct (EFE).- La producción industrial de Japón subió un 2,2 % en septiembre respecto a agosto, su primer aumento en tres meses, según los datos preliminares publicados este viernes por el Gobierno japonés.

La subida llega después de que el índice retrocediera un 2,4 % intermensual en agosto, según los datos revisados del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI, en inglés) del país asiático.

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En relación con septiembre de 2025, el índice subió un 1,9 %.

Entre las industrias que más contribuyeron al aumento se encuentran la automotriz, la de maquinaria de producción, incluidos los equipos para fabricar semiconductores, y la de maquinaria de uso general y para actividades empresariales.

Por el contrario, entre los sectores que registraron mayores descensos estuvieron el siderúrgico y de metales no ferrosos.

Según los datos de un sondeo realizado por el ministerio con empresas nacionales, se prevé que la producción industrial aumente un 5,1 % en octubre y un 0,8 % en noviembre.

La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y se considera un indicador clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente de sus exportaciones manufactureras. EFE

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