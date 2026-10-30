La emergencia baja a nivel 1 y Page admite que los fallecidos aumentarán con restos por identificar

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que la región desciende la emergencia a nivel 1 tras el accidente de trenes de Urda, ha asegurado que el número de fallecidos se mantienen en 69, aunque ha admitido que este número podría sobrepasar los 70 y que quedan restos por identificar.

García-Page ha ofrecido una rueda de prensa este viernes junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) celebrada en Toledo.

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"No descartamos que pudieran sobrepasar los 70, pero tampoco lo podríamos verificar y es preferible siempre acogerse al protocolo", ha pedido el jefe del Ejecutivo castellanomanchego.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha acordado descender el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), en Fase de Emergencia, a Situación Operativa 1, para la provincia de Toledo.

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Fue el pasado miércoles, a las 10.30 horas, cuando el Ejecutivo regional elevó el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), en Fase de Emergencia, Situación Operativa 2, tras solicitar la activación de la Unidad Militar de Emergencia (UME), para que interviniese en el accidente ferroviario registrado.