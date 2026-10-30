Andrea Duro y Guillermo Sánchez se dan el 'sí quiero' en una ceremonia íntima. El espectacular look nupcial de la actriz

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¡Andrea Duro y Guillermo Sánchez ya son marido y mujer! Aunque no será hasta este sábado 31 de octubre cuando la pareja celebrará por todo lo alto su boda en la finca 'La montaña' en Aranjuez con sus seres queridos, la actriz y el operador de cámara -que comenzaron su relación en 2024, años después de coincicir en la serie 'Velvet'- se dieron el 'sí quiero' en la más estricta intimidad en una ceremonia civil este jueves, tal y como ha revelado la madrileña en sus redes sociales junto a un carrusel de imágenes del que confiesa ha sido uno de los momentos más felices de su vida.

"Un poco de luz entre tanta oscuridad. Hoy ha sido mi boda civil" anunciaba a través de sus stories con una imagen en blanco y negro de sus manos cogidas mostrando sus alianzas en señal de luto y respeto por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda que se producía apenas 24 horas de su enlace.

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Además, ha querido compartir con sus seguidores el álbum de su 'sí quiero', en el que al margen del amor que desprenden Guillermo y ella después de haber dado este paso tan especial, ha mostrado su primer look nupcial.

Lejos de las fórmulas convencionales, Andrea ha elegido para casarse un sofisticado conjunto de satén de JCPajares en color champagne, compuesto por falda midi de corte recto y blazer estructurada tipo esmoquin con detalle de maxi flor en la solapa. Un diseño que destila elegancia y que ha combinado con unas sandalias de tiras cruzadas de tacón de 9,5 centímetros en color azul cielo -color asociado a las buena suerte en las bodas-, apostando por el pelo recogido en un sencillo moño y destacando el intenso rojo de sus labios, a juego con su ramo de novias de claveles.

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"Gracias a todos por los mensajes bonitos que hemos recibido. Cuando hay desgracias como el accidente de hace unos días, siempre me siento muy contrariada a la hora de publicar, por respeto a las víctimas y a sus familiares y porque yo lo siento así. Los posteos de mi boda siguen siendo desde ese respeto y ese amor. Y quiero compartirlo con vosotros porque siempre me he sentido muy respetada y apoyada. Y las cosas buenas también hay que enseñarlas" ha expresado tras su boda.

Un mesaje en el que ha confesado que "me siento muy afortunada por todo el cariño. Me siento afortunada de poder vivir un amor precioso y que hoy hayamos llegado hasta aquí".

"Y me siento tremendamente afortunada por poder contar con dos de los mejores diseñadores de España para los dos momentos más especiales de este año" ha añadido, agradeciendo tanto a JCPajares -creador del diseño de su boda civil-, como a Baro Lucas, encargado de los vestidos de novia que lucirá este sábado en la celebración, "vuestro talento y generosidad. Espero que estéis orgullosos y felices, porque yo no puedo estarlo más".

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