La Diputación aborda con Ibermed y la asociación MejorHa la trayectoria de cooperación en Guatemala

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El vicepresidente de la Diputación de Huelva, Manuel Cayuela, ha mantenido una reunión con la Asociación médicos con Iberoamérica (Ibermed) --ONG que ejecuta desde hace décadas proyectos de cooperación internacional con la colaboración de la Diputación--, y la Asociación para el Mejoramiento Habitacional de Guatemala (MejorHa), socia contraparte local de numerosos proyectos para el desarrollo que Ibermed desarrolla en este país.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, ambas asociaciones han agradecido a la Diputación el apoyo sostenido al proceso de desarrollo de la Región y municipio de Jocotán, subrayando la "importancia estratégica" en los sectores de Agua y Saneamiento.

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Además, han mostrado su agradecimiento a la confianza depositada en Ibermed y MejorHa para la Convocatoria Municipalizada, que les permite contar con el respaldo de los ayuntamientos de la provincia de Huelva.

Por Ibermed han participado en la reunión Adoración Tarifa (vocal de Ibermed y coordinadora del grupo de Chagas) y José Ramón García-Angulo (coordinador de proyectos), y por MejorHa, Ángel Berna, (director ejecutivo) y Hadee Méndez (presidenta). Junto a Cayuela también han participado técnicos del servicio de cooperación internacional.

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En la reunión han abordado la elaboración actual del nuevo Plan Estratégico de MejorHa, que parte de la sistematización del trabajo en la región durante la última década, su consolidación y la proyección hacia nuevas regiones de Jocotán y otros municipios de la región Ch'orti' se ubica en el este de Guatemala y es el territorio actual del ancestral pueblo indígena maya del mismo nombre.

En este sentido las ONG han destacado la "importancia" del apoyo de Diputación en la fase actual de los proyectos y de la alianza estratégica con Ibermed, que tan buen resultado ha dado durante una larga trayectoria de colaboración.

Los proyectos de cooperación para el desarrollo, que han recibido financiación de la Diputación, ejecutados por Ibermed en los últimos cinco años y en los que la contraparte local es MejorHa han sido: Derecho a saneamiento básico integral para familias indígenas Chortí de la comunidad El Nanzal, Región VIII de Jocotán, Chiquimula (Guatemala), en 2022; Acceso sostenible a agua potable domiciliar para familias indígenas Chortí priorizadas de Guayabillas Barrio Nuevo, Región VIII de Jocotán, Chiquimula (Guatemala), en 2023.

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También se encuentran: Acceso sostenible a agua potable domiciliar para familias indígenas Chortí priorizadas de Guayabillas Barrio Nuevo, Fase 2, Región VIII de Jocotán, Chiquimula (Guatemala), en 2024; Acceso sostenible a agua potable domiciliar para familias indígenas Chortí priorizadas de la Comunidad de La Ceiba, Rodeíto, Jocotán, Chiquimula (Guatemala), en 2025; y Acceso sostenible a agua potable domiciliar para familias indígenas Chortí priorizadas de la Comunidad Minas Arriba (municipio de San Juan Ermita), Chiquimula (Guatemala), en 2026.

Estas cinco anualidades suman una financiación por parte de la Diputación algo superior a los 182.000 euros. Los proyectos anteriores a 2025 se financiaron a través de la convocatoria de subvenciones de Cooperación Indirecta, mientras que los proyectos de 2025 y 2026 corresponden a iniciativas de Cooperación Directa Municipalizada, que implica la participación de Ayuntamientos de la provincia y el desarrollo de un programa de voluntariado internacional.

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Precisamente, hace unas semanas regresaron dos voluntarias de Aracena que están apoyando a los técnicos de MejorHa en el desarrollo del proyecto de 2025. La Asociación médicos con Iberoamérica Ibermed es una ONGD sin ánimo de lucro e independiente, dedicada desde 1997 a mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables mediante proyectos de atención sanitaria, educación, seguridad alimentaria, nutrición, agua y saneamiento en Iberoamérica, especialmente en Guatemala.

Por su parte la asociación MejorHa es una ONG guatemalteca, creada en el año 2002. En el marco del esfuerzo por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, un grupo de profesionales de diferentes ramas, en su mayoría mujeres, con el deseo de aportar esfuerzos y conocimientos a la construcción de una sociedad justa promueven la creación de la Asociación para el Mejoramiento Habitacional.

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Nace de la búsqueda de soluciones a la ausencia de políticas públicas en el tema de vivienda y hábitat, promoviendo la participación de la academia, la institucionalidad del Estado y de las organizaciones de pobladores, urbanos y rurales. Desde su constitución en 2002, MejorHa ha implementado más de 90 proyectos.

La relación MejorHa- Ibermed se inicia en 2018. Desde entonces han llevado a cabo más de 28 proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y tres de acción humanitaria. Ibermed acompaña y apoya el Plan Estratégico de MejorHa de diez años para la región VIII Ch'orti'.

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La relación se ha fortalecido y profundizado en estos años hasta llegar a ser socios estratégicos.