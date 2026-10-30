Kremlin reconoce que en algún momento "será necesaria la presencia de Europa" en la negociación con Ucrania

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El Kremlin ha concedido este viernes que en algún momento del proceso de negociación con Ucrania, "será necesaria la participación de Europa", si bien por el momento cualquier acercamiento entre las partes pasa solo por la mediación de Estados Unidos, a la espera de que fije una fecha en los próximos días.

Se trata de la primera vez que Moscú admite la posible participación de Europa en el proceso. Los europeos defienden que las conversaciones tienen implicaciones para la seguridad del continente por lo que debe tener un lugar en la mesa, mientras Kiev reclama la presencia de sus socios para evitar una posible posición de vulnerabilidad derivado del formato actual.

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Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha reafirmado que las conversaciones previstas para los próximos días en Abu Dabi serán en formato trilateral. "En algún momento, sí, será necesaria la participación europea, pero aún no se ha hablado de ello en detalle", ha dicho en la radio rusa.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, manifestó este jueves su deseo de que Estados Unidos anunciara la próxima fecha de la reunión después de las elecciones de mitad de mandato que se celebran el próximo martes 3 de noviembre. "Esperamos que tenga lugar antes del 10 de noviembre", se atrevió a concretar.

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Kiev defiende que la seguridad europea no puede ir separada de la ucraniana, por lo que excluir a la Unión Europea --cuya adhesión pasa por un acuerdo de paz--, así como a Reino Unido de la mesa de negociación resta legitimidad a las garantías de seguridad que se logren durante el proceso para evitar una futura agresión rusa.