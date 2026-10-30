El Kospi surcoreano se hunde más de un 5 % en la apertura, tras caídas en Wall Street

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Seúl, 30 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundía más de un 5 % en la apertura de este viernes, en línea con el cierre en rojo en Wall Street que lastró la caída de la firma Alphabet, matriz de Google.

Poco más de una hora después de la apertura, el indicador bajaba el 5,03 %, o 298,68 puntos, hasta los 5.638,98 enteros. En la sesión previa, el Kospi cayó el 1,24 % después de que Samsung Electronics, la firma de mayor capitalización, reportara un beneficio neto menor al esperado.

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El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdía el 3,52 %, o 26,53 puntos, hasta las 726,70 unidades. EFE