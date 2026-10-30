Crónica del Barça - Valencia Basket, 98-94

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El Barça se impuso (98-94) al Valencia Basket este viernes en la novena jornada de la Euroliga celebrada en el Palau Blaugrana, cancha maldita para el equipo 'taronja' en la máxima competición continental, en una noche de mucha inspiración y calidad.

El duelo español estuvo en el aire hasta los últimos segundos, aunque el último cuarto llevó siempre color azulgrana. Justin Robinson (22 puntos), matador del Barça ya en más de un partido, como ante Maccabi y para forzar la prórroga contra Olympiacos, asumió los balones calientes y Joel Parra (19) estuvo brillante, sobre todo con cuatro triples seguidos en el tercer cuarto.

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Pese a la pólvora local, el Valencia respondió hasta la última posesión liderado por Armoni Brooks (26 puntos), sin evitar el pleno de derrotas en sus visitas al Palau en Euroliga. Los de Aleksander Sekulic sumaron la sexta victoria para igualar al Valencia en el amplio grupo que atasca más allá del 'Top 6' con el mismo 6-3.

Los locales, sin Olek Balcerowski en el segundo tiempo por una posible lesión en el hombro derecho, arrancaron con un cinco de cinco en triples encabezado por Kevin Punter (19-11), pero el acierto culé bajó en el segundo cuarto. La defensa visitante se puso seria y los de Xavi Albert buscaron la inspiración de T. J. Shorts, en un toma y cada hasta el descanso (44-42). El regreso de vestuarios lo quiso Brooks, pero le salió un enemigo en Parra.

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El jugador 'taronja' se puso el dedo en los labios para silenciar el Palau pero Parra irrumpió con cuatro triples seguidos. Pese al trance del internacional español, el Barça no fue capaz de escaparse (69-68), aunque la inercia le siguió favorable en el cuarto parcial. Los de Sekulic afianzaron un mínimo colchón que, con el lastre del rebote, sufrieron para guardar.

El Valencia Basket gozó de tiros extra con esas capturas y, a menos de cinco minutos del final, llegó el duelo definitivo. Robinson ganó la partida a cada soldado 'taronja' que buscó la remontada y también a un Brooks estratosférico. El último rebote sí se lo quedó el Barça, con un Parra redondo en su actuación. Darío Brizuela, listo en la línea de personal, ató un triunfo que mete a los catalanes entre los mejores. FICHA TÉCNICA.

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--RESULTADO: BARÇA, 98 - VALENCIA BASKET, 94. (44-42, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Robinson (22), Punter (18), Minaya (-), Parra (19) y Nebo (3) --quinteto inicial--; Balcerowski (4), Umude (-), Brizuela (15), Ubal (2), Nkamhoua (8), Evbuomwan (4), Martin (3).

VALENCIA BASKET: Shorts (!1), Saint-Supéry (4), Taylor (10), Osetkowski (11) y Sako (6) --quinteto inicial--; Puerto (-), Brooks (26), Cárdenas (2), Moore (2), Gueye (7), Corbalán (3), Rivero (12).

--PARCIALES: 30-25, 14-17, 25-26, 29-26.

--ÁRBITROS: Latisevs, Obrknezevic y Hadzic. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.