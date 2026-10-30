China y Suiza firman la modernización de su acuerdo de libre comercio

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Pekín, 30 oct (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo suizo, Guy Parmelin, asistieron este viernes en Pekín a la firma del protocolo para la modernización del acuerdo de libre comercio entre ambas naciones, así como de varios documentos de cooperación en investigación científica, empleo y medios de comunicación.

Previamente, ambos presidentes mantuvieron una conversación en la que Xi señaló que, ante un contexto en el que "aumentan el unilateralismo y el proteccionismo, la cooperación en materia de libre comercio se ha convertido en el rasgo más destacado de las relaciones entre ambos países", según un comunicado compartido por el Ministerio de Exteriores del gigante asiático.

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"La interconexión económica conduce al progreso común, mientras que el aislamiento lleva al declive mutuo", apuntó Xi, que se mostró dispuesto a trabajar con Suiza para "defender la apertura y reforzar los vínculos de cooperación".

El presidente chino también subrayó el "papel de referencia" que el país europeo ha desempeñado en los intercambios económicos y comerciales entre Pekín y la Unión Europea (UE) y expresó su esperanza de que "el país aproveche su influencia para contribuir a un desarrollo equilibrado y estable del comercio entre ambas partes".

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Por su parte, Parmelin aseguró que ambos países han concluido "en un breve periodo de tiempo" las negociaciones para la modernización del acuerdo de libre comercio, lo que refleja un "elevado grado de confianza mutua" e imprime un "nuevo impulso" a las relaciones bilaterales, según el comunicado chino.

El presidente suizo también expresó su disposición a "estrechar la coordinación con Pekín, defender el multilateralismo y el libre comercio, y contribuir al desarrollo, la prosperidad, la paz y la estabilidad mundiales".

Suiza y China mantienen un acuerdo de libre comercio desde 2014, aunque esta ampliación, acordada en negociaciones que concluyeron en agosto, mejorará el acceso de productos e inversiones suizos al mercado chino, reforzando las normas relativas a la protección del medio ambiente y los trabajadores, detalló el Gobierno federal antes de la llegada de Palmer.

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El acuerdo de libre comercio con Suiza fue el primero que China concluyó con un país de Europa continental. EFE

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