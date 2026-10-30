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CaixaBank ejecuta más del 70% de su programa de recompra de 500 millones

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CaixaBank ha alcanzado una ejecución del 70,02% en la vigésimo sexta semana del programa de recompra de acciones propias que anunció el pasado mes de mayo por un importe de 500 millones de euros, según ha notificado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el conjunto de estas semanas ha empleado más de 350 millones de euros para hacerse con casi 29 millones de acciones propias.

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Solamente en la última semana, el banco ha recomprado 887.734 acciones por más de 10 millones de euros.

Este programa de recompra de acciones tiene una duración máxima de seis meses, aunque el banco puede finalizarlo antes si se alcanza el importe monetario máximo o si concurriera alguna circunstancia que así lo exigiera. BNP Paribas está actuando como gestor del programa.

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La entidad no puede superar en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se haga la compra.

Las recompras se hacen en el Mercado Continuo, en DXE Europa, en Turquoise Europe y en Aquis Exchange.

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