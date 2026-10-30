Bayer España presenta su 5.º Informe de Impacto, con innovación colaboración como claves para avanzar

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Bayer España ha presentado esta semana la quinta edición de su Informe de Impacto, una herramienta de sensibilización y transparencia que permite seguir la evolución de sus compromisos mediante datos y proyectos concretos, que resultados en salud, agricultura y avances en colaboración de impacto social con sus entornos, así como en la reducción de emisiones de CO2, que acumulan una disminución del 40 % a lo largo de la cadena de valor desde 2019.

En lo relativo a innovación en salud, España participa en el 60 % de los principales proyectos globales de Bayer y cuenta con una red de investigación clínica de más de 40 ensayos en fases I-IV y observacionales. La colaboración con más de 500 centros públicos y privados y con alrededor de 2.800 pacientes en programas de I+D contribuye a acelerar el desarrollo de nuevas soluciones y su llegada a quienes las necesitan.

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"Nuestro compromiso con España, tras 127 años de presencia y crecimiento en el país, va más allá de nuestra actividad: incluye generar un impacto social positivo en nuestros entornos y avanzar en la descarbonización de nuestras operaciones y en la reducción de nuestra huella ambiental --señala el consejero delegado de Bayer para España y Portugal, Jordi Sánchez--. Integrar esta visión de forma estratégica en nuestros centros, equipos y áreas de actividad refuerza nuestra capacidad innovadora, nuestra competitividad y nuestra posición como referente global para seguir atrayendo nuevos proyectos".

El informe concreta su avance con indicadores que reflejan la contribución desde España al desarrollo de la investigación clínica global para el avance de la salud; la innovación aplicada a semillas y protección de cultivos, así como la digitalización y el avance en soluciones para un abordaje integral de la agricultura.

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También recoge los avances en programas para el cuidado de la salud física y emocional de sus equipos y en diversidad (56 % de mujeres en la organización, incluida la alta dirección), como un elemento clave que amplía su mirada y capacidad de respuesta a algunos de los principales retos globales asociados a una población mundial en crecimiento y con una mayor esperanza de vida.

Estos avances se apoyan en una inversión de 145 millones de euros en España en 2025 -120 millones destinados a innovación y 25 millones a infraestructuras- y en 712 millones acumulados desde 2019. La inversión actúa como facilitador de los proyectos y refleja la continuidad del compromiso de la compañía con la investigación y la mejora de sus centros.

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Por su parte, en agricultura ha destinado 25,8 millones de euros a I+D en 2025, sus y centros de Sevilla, Almería y Murcia trabajan en investigación de nuevas moléculas, semillas de alto rendimiento, producción de parentales e investigación hortícola.

Desde 2019, Bayer España ha reducido un 40 % sus emisiones de CO2 en el conjunto de los alcances 1, 2 y 3. Uno de los principales ejemplos es la planta de producción de Bayer en La Felguera (Asturias), la primera planta farmacéutica de principio activo que desde España eliminará las emisiones directas asociadas al vapor utilizado en su actividad. El proyecto entrará en funcionamiento a final de este año y sustituirá el suministro convencional por un sistema electrificado que emplea vapor 100 % de origen renovable y evita la emisión de más de 6.000 toneladas de CO2 al año.

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Otro de los ejemplos de revisión integral de la cadena de valor se presenta en el área de Radiología, donde Bayer aplica medidas en producción, distribución, uso y recuperación de residuos sin comprometer la calidad asistencial. Los medios de contraste mejoran la precisión del diagnóstico por imagen; por ello, el informe detalla actuaciones vinculadas a su fabricación, al soporte técnico de los equipos y a la recuperación del residuo de yodo y gadolinio en producción y en el resto del uso hospitalario.

En la planta de Alcalá de Henares (Madrid), la compañía utiliza electricidad 100 % de origen renovable desde 2020, revaloriza el 92 % de los residuos y ha enviado desde 2023 más de 140 toneladas de contraste para la recuperación del yodo. La digitalización de sus pedidos y la facturación sin papel reducen el uso de soportes físicos, mientras que la conectividad remota VirtualCARE evita aproximadamente 38.000 km de desplazamientos técnicos al año.

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Tras el uso de los productos, el programa ReContrast recoge contrastes con yodo y gadolinio para recuperar materiales que de otro modo se desecharían; hasta la fecha se han recuperado 1.300 litros. Además, Bayer utiliza la evaluación EcoVadis para revisar el desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo de proveedores y socios comerciales y acompañar planes de mejora cuando corresponde.

Por lo que se refiere al talento y la diversidad, en España la compañía cuenta con más de 2.700 personas y más de 50 nacionalidades, y ha avanzado hacia una mayor representación, con un 56 % de mujeres en posiciones directivas.

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El informe incluye también referencias externas que permiten contrastar parte del desempeño corporativo a nivel global. En 2025, Bayer obtuvo una calificación AA de MSCI ESG Ratings. La World Benchmarking Alliance situó a la compañía entre el 5 % de empresas con mejor puntuación en los índices evaluados y en primera posición de su Food & Agriculture Benchmark.

Para elaborar su Informe de Impacto 2025, Bayer ha contado con la colaboración de La Casa de Carlota, un estudio de diseño que incluye en su equipo a creativos con discapacidad intelectual.