Al Sisi insiste en la solución de dos Estados para la paz en Oriente Medio

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Budapest, 30 oct (EFE).- El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, insistió este viernes en Budapest en la solución de dos Estados, con el reconocimiento de Palestina como Estado independiente, como única vía para pacificar Oriente Medio.

“No se podrá lograr la paz en Oriente Medio sin que exista un arreglo global de la cuestión palestina, basada en la solución de dos Estados”, afirmó el mandatario árabe después de entrevistarse con su homólogo húngaro, András Baka, y con el primer ministro, Péter Magyar.

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“Es necesario establecer un Estado palestino independiente, con las fronteras de 1967, junto al Estado de Israel, para que ambos países vivan en paz en el futuro”, subrayó Al Sisi en unas declaraciones televisadas en directo por la emisora ATV.

Resaltó asimismo el rechazo de su país a cualquier intento que pretenda "modificar las fronteras de (la Franja de) Gaza y Cisjordania, o privar al pueblo palestino de sus derechos”.

En este sentido, abogó por intensificar la cooperación internacional "para reducir el sufrimiento de los palestinos" en la Franja de Gaza y garantizar la llegada de ayuda humanitaria.

“Establezcamos las condiciones para que surja una solución política que pueda poner fin a los enfrentamientos y que abra la posibilidad de una paz internacional y justa”, concluyó el jefe de Estado de Egipto. EFE