Sébastien Lapaque gana el Gran Premio de novela de la Academia francesa

Guardar

París, 29 oct (EFE).- El escritor y crítico literario francés Sébastien Lapaque ganó este jueves el Gran Premio de novela de la prestigiosa Academia francesa por su obra 'Le Rappel des oiseaux' (Actes Sud), informó la institución.

En la tercera ronda de votación, Lapaque se proclamó ganador al obtener 8 votos frente a los 7 de Yannick Haenel y los 3 de ⁠Marie Petitcuénot, que eran los otros dos finalistas por sus novelas 'La solitude des professeurs est infinie' (Gallimard) y 'Heures sauvages' (Héloïse d'Ormesson), respectivamente.

PUBLICIDAD

'Le Rappel des oiseaux' ('El canto de los pájaros') narra la historia de Noé, desde su infancia en la Bretaña de los años setenta hasta su llegada a Asís treinta años después.

Hijo de una familia acomodada, rompe con el destino que parecía reservado para él -dedicarse al estudio de los fenómenos luminosos-, mientras intenta superar la pérdida de su gran amor, Azou. Guiado por el canto de los pájaros y la figura de san Francisco de Asís, emprende un camino de transformación personal y reconciliación entre la ciencia y la espiritualidad.

PUBLICIDAD

La novela, según la editorial Actes Sud, es una reflexión sobre la esperanza, la amistad y la capacidad de reinventar la propia vida, frente a una modernidad dominada por la utilidad y la racionalidad.

Lapaque, nacido en 1971 en Tübingen (Alemania), es conocido por sus colaboraciones como crítico literario en el diario Le Figaro y por una carrera como escritor que abarca tanto la novela como el relato y el ensayo.

En 2024 recibió el Premio Renaudot de Ensayo por 'Échec et mat au paradis', una investigación literaria sobre el encuentro entre Stefan Zweig y Georges Bernanos en Brasil, en enero de 1942, pocas semanas antes del suicidio de Zweig.

También obtuvo en 2002 el Premio Goncourt de Relato por 'Mythologie française' y, en 2021, el Premio Jean Freustié por la novela 'Ce monde est tellement beau'.

El Gran Premio de la Academia francesa está dotado con 10.000 euros y, más allá de la cuantía económica, su prestigio suele conllevar un importante impulso de ventas.

Este galardón es uno de los más importantes entre los múltiples premios de las letras en francés que se definirán estos días, si bien el más esperado es el Goncourt, que será anunciado el martes. EFE