Agencias

Un helicóptero italiano de operación EUFOR Althea se estrella en el norte de Bosnia

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Un helicóptero italiano de la operación EUFOR Althea, la misión de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina, se ha estrellado este jueves por causas bajo investigación, según ha informado el Ministerio de Defensa del país transalpino.

El aparato, un helicóptero de transporte Chinook CH-47, se ha estrellado en la localidad de Gorica, cerca de Brcko, durante una operación de rutina, según informa el portal de noticias bosnio Raport.

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La EUFOR es el despliegue militar de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina y se encarga de aplicar el acuerdo de Dayton que puso fin a la guerra de Bosnia.

El contingente de la operación Althea está formado por unos 1.100 efectivos de unos 24 países.

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