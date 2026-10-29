TotalEnergies gana un 75 % más hasta septiembre, gracias al encarecimiento del petróleo

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París, 29 oct (EFE).- TotalEnergies está sacando partido del contexto de precios elevados de los hidrocarburos y de los márgenes de refino y su beneficio neto ajustado se disparó un 75 % en los nueve primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2025 hasta alcanzar los 20.500 millones de dólares (más de 18.400 millones de euros).

La petrolera francesa anunció este jueves en un comunicado que el resultado neto ajustado de sus sectores de actividad dio un salto interanual del 65 % hasta 22.883 millones de dólares.

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La progresión fue particularmente espectacular en el negocio de refino y químico, con 7.000 millones de dólares, una cifra que se multiplicó por 5,1 respecto a lo conseguido entre enero y septiembre de 2025.

No obstante, la principal fuente de beneficios siguió siendo, como es habitual, la actividad de exploración y producción de hidrocarburos, que le reportó 8.964 millones de dólares de resultado operativo, un 36 % más.

La división de gas natural licuado aportó al resultado 4.010 millones de dólares, un incremento del 26 %, mientras el negocio eléctrico supuso 1.680 millones, con un alza del 2 %, y el de mercadotecnia y servicios 1.229 millones, con un incremento del 19 %.

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En los nueve primeros meses del año, TotalEnergies tuvo una producción de hidrocarburos equivalente a 2,474 millones de barriles diarios, un 2 % menos (1,342 millones de barriles de petróleo y 1,132 millones de gas), pero el precio de venta fue muy superior.

En el caso del petróleo, la cotización media del barril de brent (que sirve de referencia en Europa) entre enero y septiembre fue de 93,9 dólares, un incremento del 32 % que se explica esencialmente por el efecto de la guerra desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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La rentabilidad de los capitales propios de TotalEnergies en términos interanuales hasta el 30 de septiembre fue del 19,6 %, siete décimas más que el nivel registrado hasta el 30 de junio.

El grupo francés prevé incrementar su producción en el cuarto trimestre en más del 3 % respecto a ese mismo periodo del pasado año y precisó que el impacto de la guerra en Oriente Medio en su actividad es menor que en el tercer trimestre.

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En concreto, representa menos del 5 % de su producción total, y tiene que ver sobre todo por las limitaciones para sacar gas natural licuado (GNL) por el estrecho de Ormuz.

Los precios, por su parte, están al alza tanto en el caso del petróleo (por encima de los 100 dólares el barril), como en el caso del gas destinado al mercado europeo, con la perspectiva de la demanda de invierno y dada la continuación del conflicto.

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En ese contexto, el consejo de administración confirmó el pago de un tercer avance de dividendo de 0,90 euros por acción a cuenta del ejercicio de 2026, lo que supone un aumento del 5,9 % respecto a 2025 y operaciones de compras de acciones por un monto de 2.500 millones de dólares en el cuarto trimestre de este año y en el primero del próximo.

Todo eso forma parte del objetivo de distribución a los accionistas de un 40 % del flujo de caja.