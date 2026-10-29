Suspendidas las líneas C-1, C-3 y C-4 de Cercanías Madrid y graves alteraciones en el resto de la red

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Las líneas C-1, C-3 y C-4 de Cercanías Madrid se encuentran suspendidas y se están registrando fuertes alteraciones en el resto de la red en esta jornada de huelga de maquinistas.

Según ha informado Cercanías Madrid en sus redes sociales, el resto de las líneas registra importantes "demoras, modificaciones de recorrido y tiempos de viaje superiores a los habituales".

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El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) lleva a cabo este jueves una jornada de huelga de 24 horas en todas las empresas del grupo Renfe, para la que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos de entre el 50% y el 75% para la red de Cercanías.

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios recurrir a medios de transporte alternativos. Cercanías Madrid ha lamentado las molestias ocasionadas y ha agradecido la comprensión de los viajeros.

Por su parte, Metro de Madrid ha puesto en circulación durante la hora punta toda la tabla de trenes disponibles en la red para atender el posible aumento de demanda que se pueda producir ante la huelga de maquinistas convocada en Renfe, según informa la compañía.

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