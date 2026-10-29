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Registrado un incendio en un laboratorio de un complejo dedicado en la Guerra Fría a fabricar armas nucleares

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Un laboratorio situado en un complejo en Carolina del Sur en el que se durante la Guerra Fría se fabricaron componentes del programa de armas nucleares de Estados Unidos ha sufrido un incendio durante las últimas horas, si bien las llamas han sido ya extinguidas y por ahora no hay informaciones sobre víctimas o contaminación atmosférica en la zona.

El incendio ha afectado al Laboratorio Nacional de Savannah River, dependiente del Departamento de Energía estadounidense, y ha provocado la declaración de una emergencia en la zona, si bien ha sido retirada algo menos de tres horas después, una vez que la situación ha sido dada por controlada.

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La gestora del lugar ha indicado en un comunicado que "las acciones de protección han sido retiradas y las barricadas han sido levantadas", antes de agregar que "los análisis radiológicos no recogen niveles detectables de contaminación".

El Complejo de Savannah River fue construido en la década de los cincuenta en los alrededores de la ciudad de Jackson. El laboratorio estuvo dedicado durante la Guerra Fría a la producción de material para la fabricación de armas nucleares, si bien ahora sus principales labores se centran en la gestión de materiales nucleares y sus residuos.

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