Grúas pesadas tratan de mover los vagones de los dos trenes accidentados en España

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Toledo (España), 29 oct (EFE).- Grúas de gran tonelaje han conseguido mover de un terraplén uno de los vagones de los dos trenes accidentados este miércoles en la provincia española de Toledo, mientras los servicios de emergencia continúan con la búsqueda de víctimas del siniestro.

El número de fallecidos se mantiene en 68, además de decenas de heridos, gran parte de ellos hospitalizados. Las fuerzas de seguridad han recibido hasta el momento 64 denuncias de familiares de personas desaparecidas.

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Los equipos estuvieron activos durante toda la noche apoyados por grandes focos de iluminación y se sigue inspeccionado la zona en busca de viajeros que pudieran permanecer atrapados entre los amasijos de hierro o en los alrededores de las vías.

Las autoridades fijaron un perímetro de dos kilómetros en torno al lugar del accidente para que pueda trabajar el personal judicial encargado de la investigación.

El accidente ocurrió cuando, según el Ministerio de Transportes, un tren Iryo que se encontraba parado cerca de la localidad toledana de Urda con 147 pasajeros fue embestido por detrás por otro de alta velocidad de Renfe que llevaba 378 pasajeros.

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A causa del fortísimo impacto, varios vagones se precipitaron por la ladera de las vías.

El sindicato de maquinistas Semaf comenzó la medianoche pasada la huelga de 24 horas que había convocado en Renfe con anterioridad en demanda de mejoras estructurales de seguridad. EFE