Samsung reporta ganancias de 56.281 millones de dólares en el tercer trimestre por la IA

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Seúl, 29 oct (EFE).- El fabricante de chips Samsung Electronics reportó este jueves un beneficio neto de 75,1 billones de wones (56.281 millones de dólares o 50.544 millones de euros) en el tercer trimestre de 2026, gracias a la firme demanda global de semiconductores en medio del auge de la inteligencia artificial (IA).

La cifra supone un aumento interanual del 516 %, cuando el beneficio neto de la firma surcoreana fue de 12,2 billones de wones (9.147 millones de dólares o 8.214 millones de euros), según detalló la firma surcoreana de mayor capitalización en un resumen de sus resultados.

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El beneficio operativo del gigante tecnológico llegó a un máximo histórico de 107,4 billones de wones (80.553 millones de dólares o 72.342 millones de euros) entre julio y septiembre, frente a los 12,2 billones de wones (9.147 millones de dólares o 8.214 millones de euros) del mismo período del año pasado, lo que supone una subida del 783 %. EFE