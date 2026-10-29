Raúl Rangel confía en mantener la titularidad en la selección tras la llegada de Malagón

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Guadalajara (México), 28 oct (EFE).- Raúl 'Tala' Rangel, guardameta del Guadalajara y de la selección mexicana, afirmó este miércoles que confía en mantener la titularidad en el combinado nacional, a pesar de que Luis Ángel Malagón, portero del América, ya se recuperó de su lesión para competir por el puesto en el Tri.

"Lucho por tener el derecho y la suerte de ser el que juegue, pero sabemos que en selección hay mucha calidad, en México hay mucha calidad en cuanto a porteros. Tengo que seguir trabajando y no creerme el uno, sino hacer mi trabajo; a final de cuentas va a decidir el entrenador", dijo el mundialista en conferencia de prensa.

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Rangel explicó que la estabilidad emocional le ha ayudado a hacer frente a las críticas por los errores que cometió en el partido amistoso en el que México cayó con Estados Unidos en la pasada fecha FIFA.

Incluso compartió que Jorge Campos, leyenda de la selección mexicana, lo buscó para animarlo.

"Me lo dijo clarísimo; todos se equivocan, es algo de la vida, no tienes que asustarte y lo que debes hacer es seguir trabajando y tener esa esencia que te caracteriza y seguirte atreviendo. Que alguien como él te diga esas palabras, te hacen querer seguir compitiendo", compartió.

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El nacido en Zapotlán hace 26 años ha sido convocado al Tri desde mayo de 2024 y tras la lesión de Malagón, en marzo pasado, se le abrió la puerta para ser titular con México en el Mundial.

Luego de sus actuaciones con Javier Aguirre como timonel, el seleccionador Rafael Márquez le reiteró la confianza en los partidos amistosos de septiembre y octubre pasado.

Algo que espera mantener en los dos partidos contra Jamaica a mediados de noviembre correspondientes a los cuartos de final de la Liga de las Naciones de la Concacaf.

Rangel también mencionó que su experiencia con la selección le ha servido para apoyar a sus compañeros más jóvenes en el Guadalajara.

"Voy aprendiendo cómo acercarme, como hablar, tratar de dirigirlos y apoyarlos para que sientan con esa confianza", concluyó. EFE