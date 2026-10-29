R.Dominicana, Nicaragua, Venezuela y Estados Unidos acudirán al Mundial de Béisbol sub-18

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Santo Domingo, 29 oct (EFE).- República Dominicana, Nicaragua, Estados Unidos y Venezuela se hicieron con los cuatro cupos al Mundial de Béisbol sub-18, tras la conclusión este jueves del Campeonato Panamericano de esa categoría que se celebró en Santo Domingo con la participación de equipos de 11 países.

Los dominicanos vencieron a Puerto Rico 15-11, para alcanzar el último de los cuatro boletos y, de paso, adueñarse del tercer lugar de la competición (4-3) y ganar por primera vez su derecho a un Mundial en esa categoría.

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Estados Unidos finalizó en primer lugar con marca invicta de 5-0, seguido de los venezolanos (3-2), mientras que Nicaragua ocupó el cuarto puesto (4-3).

Puerto Rico se encaminaba a un triunfo que parecía fácil y con ello adueñarse de la clasificación al Mundial, pues dominaba el choque 3-10 a la altura de la parte alta de la primera entrada.

Sin embargo, en el cierre de ese episodio los dominicanos descifraron los lanzamientos boricuas y fabricaron un ramillete de seis carreras para pegarse a solo una vuelta de sus rivales.

Puerto Rico volvió a sumar con una rayita en el quinto capítulo, pero los dominicanos fabricaron un racimo de seis carreras en la conclusión del sexto que le dio la vuelta por completo al marcador y sellaron su triunfo, a costa del descontrol de los lanzadores puertorriqueños.

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El lanzador Feliz Genao resultó el ganador, con dos entradas y dos en la lomita y solo dos hits permitidos. La derrota recayó en Sebastian Quiles, tras permitir cinco carreras limpias.

Horas antes, Nicaragua derrotó 4-1 a Puerto Rico para poner un pie en la clasificación. Los centroamericanos dependían del resultado del choque entre dominicanos y puertorriqueños.

Estados Unidos y Venezuela dieron muestras desde el principio de su superior calidad, tanto en el bateo como en el picheo, para dominar tanto en la ronda preliminar como en la definitiva.

El Mundial sub-18 se celebrará el año próximo en la ciudad china de Pingtan.

Además de los cuatro clasificados compitieron novenas de Brasil, Curazao, México, Nicaragua, Panamá, Canadá y Cuba que, junto a Estados Unidos, dominan los campeonatos mundiales conquistados con 11 cada uno. EFE