Rusia y sus aliados africanos acuerdan reforzar la cooperación en energía nuclear y fertilizantes

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La III Cumbre Rusia-África que ha terminado este jueves en Moscú ha acabado con el compromiso mutuo entre Moscú y sus aliados africanos para desarrollar la energía nuclear y el comercio de fertilizantes en medio de la inestabilidad comercial generada por la guerra de Irán.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha acogido en la capital rusa a casi una veintena de líderes africanos; un continente que el mandatario ha caracterizado en los últimos años como una zona de esencial interés estratégico para su país, aliado como es del cinturón de juntas militares del Sahel, donde se ha aprovechado de su distanciamiento con Europa y desplegados incluso mercenarios rusos para combatir el yihadismo.

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En las conclusiones del encuentro, Rusia también ha manifestado su interés en potenciar la participación de los estados africanos en el proceso de toma de decisiones de la ONU, cuyo secretario general, António Guterres, ha lamentado en varias ocasiones la falta de representatividad del continente. Así mismo, todos los firmantes se compromenten a "incrementar la cooperación en el ámbito del uso de la energía nuclear con fines pacíficos, incluyendo la extracción y el procesamiento de uranio, la construcción de centrales nucleares de diversas capacidades y el apoyo al ciclo de vida de las instalaciones nucleares existentes en África".

También prometen ampliar "el suministro mutuo de productos agrícolas y fertilizantes, e introducir tecnologías modernas" en este ámbito, así como el refuerzo de la "cooperación para combatir la desinformación en el ámbito de las comunicaciones de masas", recoge el Kremlin en su comunicado de cierre.

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Putin ha celebrado la conclusión de este encuentro como un ejemplo del desarrollo de las relaciones entre su país y el continente africano. "Rusia", ha manifestado, "apoya el deseo del continente de desempeñar un papel más importante en la toma de decisiones internacionales y expuso su visión sobre cuestiones de seguridad internacional, el diálogo con Europa y las lecciones de las guerras mundiales".