1-0. Cruzeiro vence a Olimpia y se cita con Corinthians en la final de la Libertadores Femenina

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Quito, 28 oct (EFE).- Cruzeiro derrotó este miércoles por 1-0 al Olimpia paraguayo y se clasificó para su primera final de la Copa Libertadores Femenina, que se disputa en Quito, donde se enfrentará el próximo sábado al vigente campeón, el también brasileño Corinthians.

El debutante en el torneo abrió el marcador en el minuto 50, cuando Marília Furiel aprovechó un rebote en el travesaño tras un tiro libre de Byanca Brasil para definir con precisión.

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Aunque Cruzeiro dominó las acciones durante buena parte del juego, no logró superar el sistema defensivo paraguayo en el primer tiempo.

Sin embargo, tras insistir en ataque, encontró el gol que le dio el pase a la final.

Corinthians, que suma seis títulos de la Libertadores Femenina, incluidos los tres últimos de forma consecutiva, derrotó este miércoles por 2-1 al colombiano Independiente Santa Fe, que se enfrentará al Olimpia por el tercer puesto.