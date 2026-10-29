Jueves, 29 de octubre 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

ISRAEL ELECCIONES

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Jerusalén - Los partidos se asoman a un panorama de negociaciones incierto para formar Gobierno tras las elecciones generales, en las que ni el bloque encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu ni el de Gadi Eisenkot alcanzan mayoría suficiente para gobernar.

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VENEZUELA CRISIS

Caracas - La líder opositora de Venezuela María Corina Machado ofrece una rueda de prensa cuatro días después de regresar al país para presionar por unas elecciones presidenciales en 2027 y lograr una transición.

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EEUU ELECCIONES

Washington-. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve en poco más de una semana a Carolina del Sur para hacer campaña por los candidatos republicanos a cinco días de las elecciones de medio mandato. (Foto) (Video)

Atlanta (EE.UU.).- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama se ha convertido en la principal baza de los demócratas para plantar cara al actual mandatario, Donald Trump, en las elecciones de medio mandato del próximo martes, ante la falta de nuevos liderazgos capaces de marcar el rumbo futuro del partido.

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Washington - Los estadounidenses no solo tendrán que elegir a algunos de los principales cargos políticos del país en las elecciones de medio mandato de la semana que viene, también un total de 145 iniciativas estarán repartidas por las papeletas de 39 estados para que los ciudadanos decidan si entran o no en vigor.

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- El rediseño forzado de los mapas electorales en varios estados, de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en EE.UU., solo ha reportado tres escaños seguros para los republicanos, de un total de quince asientos con los que esperaban mantener su estrecha mayoría en el Congreso.

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- Se enviará al término de la jornada unas claves sobre el tema del día, los candidatos que suben y bajan en las encuestas; el nombre propio de la jornada; la anécdota curiosa o la polémica de las últimas horas; una explicación sobre un aspecto de los comicios y un avance de la agenda del día siguiente.

BRASIL BOLSONARO

Sao Paulo - El apellido Bolsonaro se volvió habitual en los expedientes de varios procedimientos judiciales en Brasil. Tanto el expresidente Jair Bolsonaro, como sus cuatro hijos varones -Flávio, Carlos, Eduardo y Jair Renan-, fueron objeto de investigaciones, enjuiciamientos o condenas acusados de golpismo, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal o coacciones.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) - Miles de residentes de la ciudad ucraniana de Jersón disfrutan de las primeras horas en años sin el riesgo de ataques rusos constantes en el marco del alto el fuego para permitir el acceso de ayuda humanitaria a la localidad de Oleshki, tomada por los rusos, mientras comienzan los preparativos para evacuar de allí a los civiles. Por Rostyslav Averchuk.

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CANADÁ UE

Montreal - Canadá acoge en Montreal una cumbre con los líderes de la Unión Europea para avanzar en su asociación estratégica, con especial atención a la cooperación económica, comercial, industrial, energética, de seguridad y defensa. La cumbre concluye el 30 de octubre.

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ECUADOR EEUU

Manta (Ecuador) - Un juez de Ecuador anuncia la sentencia contra nueve tripulantes de uno de los ocho barcos bombardeados por EE.UU. en aguas del Pacífico, acusados de supuesta asociación ilícita y colaboración con el narcotráfico, en un proceso similar al que concluyó el 7 de octubre con la declaración de inocencia de 32 pescadores de otras dos embarcaciones.

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ADEMÁS

BCE TIPOS | Fráncfort - El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá previsiblemente los tipos de interés en el 2,5 % en un momento en el que la rentabilidad de la deuda soberana de Francia a diez años ha superado el 5 % y el país afronta actos de violencia y fuertes protestas sociales en las calles de muchas de sus ciudades. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

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EL SALVADOR PERÚ | San Salvador - La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, llega este jueves a El Salvador donde tiene previsto, entre otras actividades, visitar la megacárcel Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot), símbolo de la lucha contra las pandillas, y reunirse con su homólogo, Nayib Bukele. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN GUERRA LÍBANO | Beirut - El sur del Líbano se enorgullece de sus olivos centenarios y de producir algunos de los mejores aceites de oliva del país, pero esta temporada de cosecha muchos no han podido acceder a sus plantaciones a causa de las restricciones impuestas por las fuerzas israelíes que ocupan la región. (Texto) (Foto)

GUYANA R.UNIDO | Georgetown - Carlos III celebra en Guyana el 60 aniversario de las relaciones bilaterales, en el marco de un viaje por antiguas colonias británicas del Caribe (Texto) (Foto)

NUESTROS TEMAS

ITALIA CÓMIC | Lucca - El dibujante japonés Go Nagai, creador del emblemático robot 'Mazinger Z', desata una oleada de nostalgia intergeneracional en el festival Lucca casi medio siglo después de su primera visita, recibido por una multitud entregada a los iconos del anime clásico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

HAITÍ CRISIS | Puerto Príncipe - El jurista haitiano Barnabas Dieudonné, doctor en Derecho de la Universidad de Montreal (Canadá), asegura en una entrevista con EFE que la operación militar del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en Puerto Príncipe, en respuesta al ataque en el que desaparecieron cuatro militares de su país, no necesariamente contribuirá a instaurar la paz en Haití. (Texto) (Foto)

PAPA PERÚ | Zaña (Perú) - Una línea paralela separada por varios siglos se dibuja entre la vida y obra de Santo Toribio de Mogrovejo y de León XIV, dos misioneros que recorrieron pueblo a pueblo el norte de Perú y cuyos caminos convergerán

en apenas unas semanas, cuando el papa, que siente gran devoción por Santo Toribio, visite Zaña, localidad peruana donde murió el santo español. (Crónica) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima - La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) comunica los avances, despliegue logístico y trabajo conjunto para recibir al papa León XIV en su primera gira por América Latina, en la que recorrerá Uruguay, Argentina y Perú. (Texto) (Multimedia)

Lima - Las autoridades peruanas presentan los avances en los trabajos de adecuación de la Base Aérea de Las Palmas, en Lima, donde se celebrará la santa misa con la que León XIV culminará su primera gira por América Latina, en la que recorrerá Uruguay, Argentina y Perú. (Texto) (Foto) (Video)

BOLIVIA COCA | La Paz - El equilibrio entre los usos tradicionales de la hoja de coca y el combate contra el narcotráfico es uno de los desafíos de Bolivia, donde el aumento de los cultivos y la presencia de organizaciones criminales extranjeras han reavivado el debate sobre los controles a la producción, mientras los propios productores plantean sancionar con cárcel las plantaciones en zonas no autorizadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

11:00GMT.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Los astronautas Anil Menon y Joshua Kutryk salen al exterior de la Estación Espacial Internacional para instalar un panel solar desplegable con la ayuda de los ingenieros de vuelo Jessica Watkins y Luke Delaney, quienes les asistirán desde el interior del laboratorio orbital manejando el brazo robótico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en septiembre. (Texto)

11:30GMT.- Washington.- EEUU PIB.- Se publica el dato del producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos en el tercer trimestre de este año, con expectativas de que la primera economía del mundo acelere su crecimiento y se expanda por encima del 3 % en un momento marcado por el impulso de las inversiones en inteligencia artificial. (Texto)

12:00GMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ALEMANIA.- El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, se encuentra este jueves en Panamá para reunirse con su homólogo, Javier Martínez-Acha Vásquez, y el presidente del país centroamericano, José Raúl Mulino, con los que abordará entre otros temas la protección de las vías de navegación internacionales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00GMT.- Quito.- ECUADOR VILLAVICENCIO.- Un juez de Ecuador anuncia su decisión sobre si llama o no a juicio a los siete procesados como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a tiros en 2023. Telemática

13:00GMT.- Nueva York.- ONU SEGURIDAD.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la seguridad, especialmente en la marítima

13:00GMT.- Lima.- PERÚ ECONOMÍA.- El Observatorio Económico, Financiero y Social (OEFS) de la Universidad de Lima presenta sus proyecciones macroeconómicas para 2026 y 2027, y un análisis de los principales riesgos para la economía peruana, incluido el impacto del fenómeno climático El Niño. (Texto)

13:30GMT.- Bogotá.- COLOMBIA PAZ.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) da a conocer una importante decisión relacionada con el Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante el conflicto armado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00GMT.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado ofrece a una rueda de prensa cuatro días después de anunciar su regreso al país para presionar por unas elecciones presidenciales en 2027 y lograr una transición. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00GMT.- San Salvador.- EL SALVADOR PERÚ.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, llega este jueves a El Salvador para, entre otras actividades, visitar la megacárcel Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot), símbolo de la lucha contra las pandillas, y reunirse con su homólogo, Nayib Bukele. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00GMT.- Nueva York.- AMAZON RESULTADOS.- El gigante del comercio electrónico y la nube Amazon presenta sus resultados del tercer trimestre del ejercicio y acumulados.

19:00GMT.- Manta.- ECUADOR EEUU.- Un juez de Ecuador anuncia la sentencia contra nueve tripulantes de uno de los ocho barcos bombardeados por EE.UU. en aguas del Pacífico, a quienes se los acusa de supuestamente colaborar con el narcotráfico. Unidad judicial de Manta

20:00GMT.- Nueva York.- INTEL RESULTADOS.- La tecnológica Intel presenta sus resultados del tercer trimestre de 2026, después del cierre de Wall Street.

COLOMBIA FMI -Bogotá.- El apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Colombia es necesario para que Bogotá supere la crisis fiscal en la que se encuentra, coinciden en señalar expertos consultados por EFE, que difieren sin embargo en las consecuencias de la ayuda y los objetivos del Gobierno para recurrir al organismo multilateral. (Texto) (Foto)

Punta Colorada (Argentina) - ARGENTINA HIDROCARBUROS - La puesta en marcha en los próximos meses del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) permitirá a Argentina dar un salto exponencial como exportador de crudo a través de una monumental obra de infraestructura que hará posible incrementar los envíos de los abundantes recursos petroleros del país suramericano. (texto) (posible foto) (posible vídeo)

Montreal.- CANADÁ UE.- Canadá acoge en Montreal una cumbre de líderes con la Unión Europea para avanzar en su asociación estratégica, con especial atención a la cooperación económica, comercial, industrial, energética, de seguridad y defensa. La cumbre concluye el 30 de octubre. (Texto)

Miami.- EEUU ARTE.- El Museo de Arte Pérez de Miami (PAMM) abre a partir de este jueves una exposición con casi un centenar de obras de Pablo Picasso, Paul Klee, Henri Matisse, Alberto Giacometti, Paul Cézanne y Georges Braque, entre otros artistas, procedentes del Museo Berggruen de Berlín y de la colección de la familia Berggruen. (Foto)(Video)

Ciudad de México.- SERIES TELEVISIÓN.- La actriz estadounidense Sarah Paulson presenta en una alfombra roja en Ciudad de México la nueva temporada de American Horror Story. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO SERIES.- El periodista Luis Brito y el productor ejecutivo de HBO Max, Esteban Vidal, hablan con EFE sobre la serie documental ‘Poeta Caníbal’, que habla sobre el caso de José Luis Calva Zepeda, conocido como ‘El Caníbal de la Guerrero’, un asesino serial y feminicida cuyos crímenes conmocionaron a México en el 2007. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica el desempleo de septiembre. (Texto)

Puerto Príncipe.- HAITÍ CRISIS.- El jurista haitiano Barnabas Dieudonné, doctor en Derecho de la Universidad de Montreal (Canadá), asegura en una entrevista con EFE que la operación militar del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en Puerto Príncipe, en respuesta al ataque en el que desaparecieron cuatro militares de su país, no necesariamente contribuirá a instaurar la paz en Haití.

Georgetown.- GUYANA R.UNIDO.- Carlos III celebra en Guyana el 60 aniversario de las relaciones bilaterales, en el marco de un viaje por antiguas colonias británicas del Caribe (Texto) (Foto)

Sao Paulo.- VALE RESULTADOS.- El gigante minero brasileña Vale, uno de los mayores exportadores de hierro del mundo, divulga su balance financiero correspondiente al tercer trimestre de 2026. (Texto)

Cali (Colombia).- NUTRESA RESULTADOS.- El gigante de la alimentación colombiano Nutresa publica sus resultados empresariales del tercer trimestre. (Texto)

Ciudad de México.- TELEVISA RESULTADOS.- El conglomerado de telecomunicaciones y medios, Grupo Televisa, reporta sus resultados del tercer trimestre, después de caer 32,7 % interanual en el primer semestre del año, hasta los 30,6 millones de dólares.

Quito.- ECUADOR PROTESTAS.- Los principales sindicatos de Ecuador realizan una manifestación en contra de las políticas del presidente del país, Daniel Noboa, y en defensa de las libertades y la democracia.

Montevideo.- URUGUAY POLÍTICA.- Recientemente elegido para continuar siendo presidente del Frente Amplio uruguayo, Fernando Pereira habla con EFE sobre los desafíos de esa fuerza política de cara a las elecciones de 2029 y sobre la situación de la izquierda latinoamericana tras las elecciones en Brasil. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caroni.-TRINIDAD Y TOBAGO MEDIOAMBIENTE.- La caza furtiva, la contaminación y la pérdida de hábitats de agua dulce amenazan al ibis escarlata, el ave nacional de Trinidad y Tobago, lo que ha despertado gran preocupación entre los conservacionistas y ha llevado al Gobierno a tomar cartas en el asunto. Por Elena Varisca (Texto) (Foto)

Europa

04:30GMT.- Viena.- ONU DROGAS.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) presenta su informe anual sobre el opio en Afganistán, que muestra el primer aumento de los cultivos y la producción desde la prohibición talibán de 2022. (Texto)

05:30GMT.- Wolfsburg.- VW RESULTADOS.- El grupo Volkswagen, que tiene marcas como VW, Skoda, Seat, Cupra, Audi y Porsche, presenta los resultados de los tres primeros trimestres.

05:30GMT.- Herzogenaurach.- ADIDAS RESULTADOS.- El fabricante de artículos deportivos Adidas publica los resultados del tercer trimestre.

06:00GMT.- Londres.- PETROLERAS SHELL.- La petrolera Shell divulga sus resultados correspondientes al tercer trimestre del año. (Texto)

06:00GMT.- Londres.- LLOYDS BANKING GROUP RESULTADOS.- El grupo bancario Lloyds Banking Group divulga sus resultados correspondiente al tercer trimestre del año. (Texto)

06:00GMT.- París.- TOTALENERGIES RESULTADOS.- La petrolera francesa TotalEnergies publica sus resultados trimestrales.

07:00GMT.- Roma.- VATICANO JUICIO.- El juicio de apelación relativo a la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado del Vaticano, en el que el cardenal Angelo Becciu figura entre los principales acusados y por el que fue condenado, se reanuda después de que las varias objeciones planteadas por la defensas fueron admitidas y anularon la primera sentencia. (Texto)

07:30GMT.- Roma.- VATICANO COSTA RICA.- El papa León XIV recibe en audiencia en el Vaticano a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00GMT.- Roma.- ITALIA DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Italia (Istat) publica los datos de empleo provisionales del mes de septiembre. (Texto)

08:00GMT.- Roma.- ITALIA BANCA.- La Junta General de Accionistas del Banco Monte dei Paschi di Siena (MPS) vota la aprobación de la fusión para la incorporación de Mediabanca (Texto)

09:00GMT.- Londres.- R.UNIDO LITERATURA.- Pase de prensa para presentar la exposición "Agatha Christie: un mundo de misterio" British Library. (Texto) (Foto)

10:00GMT.- Roma.- ITALIA CONFIANZA.- El Instituto Nacional de Estadística de Italia (Istat) publica el índice de confianza de los consumidores y las empresas en el mes de octubre. (Texto)

10:00GMT.- París.- FRANCIA LITERATURA.- La Academia Francesa anuncia su Gran Premio de Novela 2026, uno de los galardones literarios más prestigiosos de Francia, que reconoce cada año una obra de narrativa en lengua francesa. (Texto)

12:15GMT.- Fráncfort.- BCE TIPOS.- El Banco Central Europeo (BCE) celebra su reunión de política monetaria, publica la decisión sobre los tipos de interés a las 14.15 horas y su presidenta, Christine Lagarde, explica las deliberaciones del Consejo de Gobierno en una rueda de prensa a partir de las 14.45 horas. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

13:45GMT.- Múnich.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, visita la empresa de inteligencia artificial Helsing.

17:30GMT.- Londres.- GAUDÍ CENTENARIO.- Conferencia del prestigioso periodista y escritor John Carlin sobre la obra de Gaudí : "Gaudí, Little Lies, Big Legacy".

París.- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE RESULTADOS.- El banco francés Société Générale publica sus resultados trimestrales.Moscú.- RUSIA ÁFRICA.- Moscú acoge la tercera cumbre Rusia-África (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oberlausitz.- ALEMANIA DEFENSA CIVIL.- Los ministerios del Interior y Defensa organizan en el campo de maniobras militares de Oberlausitz, en el este de Alemania, el ejercicio nacional "Mutuality/Reciprocity 2026" (MURE26) en el que los participantes pondrán a prueba la comunicación digital entre organismos y autoridades durante operaciones de emergencia ante grandes catástrofes y situaciones de crisis. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA PLATAFORMAS.- El tribunal de apelación de París se pronuncia sobre el recurso presentado por Meta contra una decisión de la Autoridad de la Competencia francesa que le exige negociar de buena fe con los medios de comunicación la remuneración por el uso de sus contenidos periodísticos en Facebook e Instagram. (Texto)

Luxemburgo.- UE ENERGÍA.- Los ministros de Energía de los países de la UE debaten la reforma de las tarifas eléctricas para fomentar la electrificación, la seguridad del suministro ante el invierno y la política energética posterior a 2030.

Berlín.- ALEMANIA ASIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, realiza una gira por Asia, acompañado de una delegación de empresarios, que lo llevará a Singapur, Japón y Corea del China y en la que tendrá reuniones con autoridades de cada país y participará en actos de organizaciones empresariales con vínculos con la región.

Helsinki.- NESTE RESULTADOS.- La petrolera finlandesa Neste presenta los resultados financieros correspondientes a los nueve primeros meses del año. (Texto)

Ginebra.- CINE LATINOAMÉRICA.- Los organizadores del festival FIlmar presentan la programación de este evento cinematográfico centrado en Latinoamérica.

Luxemburgo.- ÚE ENERGÍA.- Consejo de Ministros de Energía de la UE.

París.- RENAULT RESULTADOS.- El fabricante automovilístico Renault publica la facturación del tercer trimestre.

Bruselas.- AB INBEV RESULTADOS.- La cervecera belga AB InBev presenta sus resultados correspondientes al tercer trimestre del año.

Bruselas.- ING RESULTADOS.- El banco ING presenta sus resultados para el tercer trimestre.

Ginebra.- YEMEN CONFLICTO - A iniciativa de una organización de la sociedad civil de Suiza y Países Bajos, se lanza el Código Tribal Yemení para la Protección de los Civiles, en un acto que tendrá lugar en la sede de la ONU en Ginebra, en presencia de un grupo de líderes tribales yemeníes. (Texto)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO ECONOMÍA.- El Comité de Política Monetaria del Banco Central Egipcio (CBE, en ingles), se reúne para revisar los tipos de interés del país.

El Cairo.- EGIPTO AGUA.- Egipto celebra la novena edición de la Cairo Water Week, que tiene lugar durante cinco días, desde el 25 al 29 de octubre, bajo el lema: "El agua como catalizador para la paz, la prosperidad compartida y un planeta sostenible".

Dubái.- ÁRABES ECONOMÍA.- La séptima edición del Foro Árabe de la Competencia finaliza hoy en Dubái tras dialogar sobre los retos de la transformación digital, organizada por la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (ESCWA) y el Ministerio de Economía y Turismo de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). (Texto)

Asia

00:00GMT.- Seúl.- SAMSUNG RESULTADOS.- El gigante surcoreano de la tecnología Samsung Electronics publica sus resultados para el tercer trimestre de 2026, tras afirmar a principios de mes que espera multiplicar casi por nueve su beneficio operativo en términos interanuales al obtener alrededor de 107,4 billones de wones (unos 80.339 millones de dólares). (Texto)

Tokio.- JAPÓN EEUU.- Japón y Estados Unidos concluyen unas maniobras militares a gran escala, en el marco del ejercicio bianual conocido como Keen Sword, con la movilización de unos 45.000 japoneses y 12.000 estadounidenses y centradas en la defensa de islas al suroeste cercanas a Taiwán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El Banco de Japón (BoJ) inicia su reunión de dos días sobre política monetaria, tras haber elevado el pasado mes hasta el 1,25 % los tipos de interés de referencia a corto plazo, el nivel más alto en casi 31 años en el país asiático. (Texto)

Pekín.- CHINA ALEMANIA.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, pronuncia un discurso ante estudiantes de la Universidad de Pekín y participa en varios encuentros sobre ciencia, sociedad y relaciones internacionales.

Seúl.- HYUNDAI RESULTADOS.- El principal fabricante de vehículos surcoreano, Hyundai Motor, publica sus resultados del tercer trimestre, después de reportar una caída del 11,2 % interanual, hasta los 2,88 billones de wones (unos 2.000 milones de dólares), en su beneficio neto del período entre abril y junio, debido al aumento de costes y pérdidas de producción. (Texto)

Tokio.- JAPÓN BANGLADÉS.- El primer ministro bangladesí, Tarique Rahman, concluye una visita oficial a Japón con la intención de fortalecer la asociación estratégica bilateral.

Incheon.- COREA DEL SUR OIEA.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) finaliza su conferencia ministerial de tres días con funcionarios, reguladores y expertos para abordar la expansión de la energía nuclear, los reactores modulares pequeños (SMR), la seguridad y las nuevas aplicaciones industriales de esta tecnología. (Foto)

Pekín.- CHINA PCCH.- Termina en Pekín el quinto pleno a puerta cerrada del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), del que se espera un comunicado con las decisiones sobre disciplina interna, posibles expulsiones y cambios en la cúpula de la formación.

Seúl.- COREA DEL SUR ALEMANIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne en Seúl con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, para reforzar la cooperación bilateral en áreas como los semiconductores y la inteligencia artificial (IA), sí como la defensa y la industria armamentística. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pionyang.- COREA DEL NORTE SUIZA.- El ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, iniciará una visita de dos días a Corea del Norte para la reapertura de la oficina diplomática del país europeo, al día siguiente, y mantener conversaciones con las autoridades norcoreanas sobre las relaciones bilaterales y la seguridad en la península coreana. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR G20.- El canciller surcoreano, Cho Hyun, parte a EE.UU. para una visita de cinco días a fin de asistir a la reunión de cancilleres del G20 en Atlanta, donde podría sostener reuniones con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, para abordar las tensiones en la península coreana y la guerra en Oriente Medio.

Tokio.- JAPÓN ALEMANIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, concluye una visita de dos días a Japón, tras reunirse con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, para aumentar la cooperación en materia de defensa, seguridad económica y diversificación energética. (Texto)

Pekín.- CHINA ISLANDIA.- La ministra de Exteriores de Islandia, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, continúa su visita a China por invitación de su homólogo en el país, Wang Yi.

Hong Kong.- HONG KONG INCENDIO.- Está previsto que las autoridades hongkonesas divulguen un informe acerca del devastador incendio del 30 de noviembre de 2025 en el complejo residencial Wang Fuk Court, que causó 161 muertos y decenas de heridos, el peor siniestro de este tipo en décadas. (Texto)

Pekín.- CHINA PARTIDO COMUNISTA.- El Partido Comunista de China (PCCh) cierra este jueves un pleno dedicado a la disciplina que, en la práctica, funciona como antesala del cuarto mandato de Xi Jinping, quien a un año del congreso que debe renovarlo al frente del partido no tiene sucesor a la vista y sí muchas sillas vacías alrededor a cuenta de su implacable campaña anticorrupción. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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