Polémica electoral en Alaska recuerda trama que llevó a prisión a un exsenador de Florida

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Miami (EE.UU.), 29 oct (EFE).- La irrupción en la papeleta electoral de un maestro jubilado con el mismo apellido que el senador que busca el próximo martes la reelección en Alaska ha revivido en Estados Unidos las candidaturas de distracción, una polémica táctica que en Florida desembocó en condenas de cárcel y la caída en desgracia de un veterano legislador estatal en 2024.

Se trata de una estrategia que consiste en presentar aspirantes con nombres similares a otro candidato para inducir a confusión entre los votantes y restarle votos.

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El maestro Daniel J. Sullivan Jr. es uno de los cuatro candidatos en la elección al Senado por Alaska, y su nombre y apellido son casi idénticos a los del senador en ejercicio, el republicano Dan Sullivan, lo que ha dado pie a una investigación.

Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha pedido que se cancelen los comicios y se le conceda otro mandato al senador actual, en detrimento de los otros dos contendientes: la candidata demócrata Mary Peltola y el republicano Gerald Heikes.

Esta situación cuenta con un precedente reciente en el estado de Florida, donde un candidato señuelo alteró el destino político del Senado estatal en las elecciones de 2020.

Fue el caso de Alex Rodríguez, quien se postuló como independiente y los 6.400 votos que recibió fueron decisivos para que la candidata republicana, Ileana García, se hiciera con el escaño.

El llamado candidato "fantasma" compartía apellido con el entonces senador demócrata José Javier Rodríguez, quien buscaba la reelección y perdió por solo 32 votos frente a García.

Un año después, Alex Rodríguez admitió que se hizo pasar por un candidato electoral "falso" en 2020, tras ser reclutado el exsenador republicano Frank Artiles, a cambio de 44.000 dólares.

Artiles fue condenado a prisión en noviembre de 2024 por delitos de financiación de campaña electoral y falsedad en el registro de votantes.

El objetivo del plan de Artiles, según los fiscales, era reclutar a un "candidato fantasma" a fin de "confundir a los votantes e influir en el resultado" de la elección para representar una amplia zona del condado de Miami-Dade, celebrada en noviembre de 2020 en coincidencia con las presidenciales. EFE

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