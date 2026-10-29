Mirotic estará varios partidos de baja por una lesión muscular en la pierna izquierda

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València, 29 oct (EFE).- El ala-pívot del Valencia Basket Nikola Mirotic será baja los próximos partidos tras haber sufrido una lesión muscular en el encuentro que enfrentó a su equipo y al Fenerbahce el pasado martes en la Euroliga y no estará por tanto en el duelo en la pista del Barça en esta competición este viernes.

El técnico del equipo valenciano, Xavi Albert, aseguró este jueves que no espera poder contar con el jugador nacido en Montenegro antes de dos semanas, un plazo parecido al que le da para reaparecer a Nate Reuvers, que se ha perdido los últimos dos partidos por una lesión en un pie.

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Mirotic sufrió un pinchazo en la pierna izquierda en el duelo ante el equipo otomano y aunque intentó volver a jugar finalmente no pudo acabar el choque.

Las pruebas de imagen a las que ha sido sometido el jugador han confirmado que sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda y el Valencia confirmó su baja "para los próximos compromisos" a la espera de que su evolución le permita incorporarse a los entrenamientos.

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