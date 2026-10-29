El Gobierno de Nicaragua envía sus condolencias a España por el accidente ferroviario

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San José, 28 oct (EFE).- El Gobierno de Nicaragua envió este miércoles sus condolencias al de España por el accidente ferroviario que dejó al menos 68 personas muertas y numerosos heridos.

"Con mucha tristeza estamos conociendo la tragedia sucedida hoy en la ciudad de Toledo, cuando una colisión de trenes dejó un doloroso saldo de decenas de hermanos españoles fallecidos y otros heridos", escribieron los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un mensaje.

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En el mensaje, dirigido al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, Ortega y Murillo transmitieron sus "más sinceras y sentidas condolencias y toda nuestra solidaridad en estos momentos de duelo, con el ruego de trasladar a los familiares y amigos de quienes han sufrido directamente esta desgracia nuestra hermandad y oraciones por consuelo y alivio ante la ausencia inesperada de sus seres queridos".

El accidente ocurrió este miércoles a primera hora de la mañana en la localidad de Urda (Toledo, centro de España) cuando un tren de alta velocidad que viajaba con 378 pasajeros embistió a otro con 147 pasajeros, según los registros de la empresa ferroviaria española Renfe, lo que provocó que varios vagones cayeran por un terraplén.

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La alta velocidad ferroviaria española (AVE) ha sufrido este año los dos accidentes con víctimas mortales de su historia, desde que comenzó a funcionar en 1992, con al menos 68 fallecidos en el siniestro de hoy y 46 en el ocurrido en enero pasado en Adamuz, provincia de Córdoba, en el sur del país. EFE