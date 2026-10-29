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Ucrania lanza más de 600 drones en dirección a Moscú, según alcalde

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Moscú, 29 oct (EFE).- Ucrania lanzó más de 600 drones contra Moscú durante la pasada noche, 231 de los cuales fueron derribados en las inmediaciones de la ciudad, según informó este jueves el alcalde de la capital rusa, Dmitri Sobianin.

"Entre las 20:30 del 28 de octubre (17:30 GMT) y las 07:00 del 29 de octubre (04:00) en dirección a la región de Moscú fueron lanzados 613 drones", escribió en su cuenta de Telegram.

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El jefe de la Administración capitalina indicó que "el grueso de los drones fueron neutralizados a gran distancia de la capital". EFE

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