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Expulsado de España un condenado por asesinato que cumplió 17 años de cárcel en Villabona

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La Policía Nacional ha detenido y expulsado a un ciudadano de nacionalidad dominicana condenado a 17 años de prisión por asesinato, que tenía vigente una resolución de expulsión del espacio Schengen y una prohibición de entrada durante diez años acordada por la Delegación del Gobierno en Asturias.

La detención se produjo el pasado 19 de octubre, tras una investigación iniciada en junio por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Asturias. El hombre había cumplido íntegramente su condena en el centro penitenciario de Villabona.

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Según la Policía Nacional, el detenido contaba además con antecedentes policiales por delitos relacionados con la violencia de género, así como por resistencia y desobediencia. Una vez localizado, los agentes realizaron las gestiones necesarias para ejecutar la resolución de expulsión.

La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras ha expulsado durante 2026 a 46 ciudadanos extranjeros con antecedentes policiales y judiciales, que acumulaban en conjunto 151 detenciones por delitos graves y violentos, entre ellos asesinatos, tráfico de drogas, lesiones graves y robos con violencia o fuerza.

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