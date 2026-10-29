Condenada por homicidio imprudente la mujer que dejó morir a su bebé recién nacida en un inodoro en Maó

29/10/2026 La mujer (d), en la Audiencia Provincial. POLITICA JAVIER FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

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La mujer que el 10 de septiembre de 2024 dejó morir a su bebé recién nacida en un inodoro en Maó ha sido condenada este jueves a un año y diez meses de cárcel por homicidio imprudente.

La Audiencia Provincial ha dictado una sentencia de conformidad después de que la defensa de la mujer haya alcanzado un acuerdo con la Fiscalía, lo que ha evitado la celebración del juicio con jurado popular.

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La sentencia avanzada oralmente tiene en cuenta, por un lado, el agravante de parentesco y, por otro lado, la circunstancia atenuante de alteración psíquica, al entender que la ahora condenada estaba en estado de shock. La mujer no entrará en prisión con la condición de no cometer ningún delito en los próximos tres años. La Fiscalía solicitaba inicialmente una condena a ocho años de prisión por asesinato.

La mujer ha admitido que sobre las 05.00 horas del 10 de septiembre de 2024 comenzó a sentir fuertes dolores abdominales y que cinco horas después dio a luz a una bebé con edad gestacional mínima de 37 semanas, que nació viva y que falleció por la falta de oxígeno causada por una asfixia por sumersión y aspiración de agua dulce al tener la cabeza sumergida en un váter.

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La víctima también tenía ocluidas la boca y la nariz por las membranas ovulares que recubren al recién nacido. La madre, que se encontraba en estado de shock tras el parto, tiró de la cisterna.

Hasta el momento del parto, ni la acusada ni su pareja eran conscientes del embarazo. La única asistencia con la que contaba la acusada era su novio, el cual acudió a una farmacia y llamó en diversas ocasiones a los servicios de emergencias pero sin alertar que estaban ante un parto.

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La bebé fallecida era fruto de una relación de la acusada con una pareja anterior, el cual no mantiene ningún contacto con ella y no ha reclamado nada por la muerte de su hija.