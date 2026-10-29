El FC Barcelona cierra su grada de animación ante el Alavés por "conductas contrarias a los valores del deporte"

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El FC Barcelona anunció este jueves que ha decidido suspender el funcionamiento la grada Gol 1957 del Spotify Camp Nou, la denominada grada de animación, para el partido de este domingo en LaLiga EA Sports ante el Deportivo Alavés por la sucesión de "conductas contrarias a los valores del deporte".

"La decisión responde a la sucesión de expedientes abiertos al club y a algunos de sus socios a raíz de conductas contrarias a los valores del deporte. Estos comportamientos exponen al club a sanciones económicas y al riesgo de cierre del estadio, además de perjudicar su imagen", advirtió el Barça en un comunicado.

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Esta medida llega después de que en el Clásico del pasado domingo ante el Real Madrid las imágenes captasen un intento de agresión al jugador del Real Madrid Eduardo Camavinga durante la celebración del 1-2 madridista. LaLiga denunció estos hechos ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), lo que podría provocar sanciones al club, y los Mossos d'Esquadra ya han identificado y denunciado al aficionado responsable de la acción.

El club indicó igualmente que se reunirá con los representantes de los grupos que integran el 'Gol 1957' "para abordar la situación y establecer los compromisos necesarios para preservar una animación apasionada y respetuosa, que contribuya a apoyar al equipo sin poner en riesgo el patrimonio ni la reputación del FC Barcelona".

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"La voluntad del club es que el Gol 1957 pueda volver a estar plenamente operativo en el partido contra el Aston Villa, siempre que este diálogo permita reconducir la situación y garantizar su buen funcionamiento. La animación es un activo que se quiere preservar, desde el compromiso y la responsabilidad compartida de todos, por el bien del FC Barcelona", sentenció el FC Barcelona respecto al partido del próximo martes de la Liga de Campeones ante el equipo inglés.