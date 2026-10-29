Del terror al homenaje gastro: propuestas para vivir Halloween y el Día de Muertos

Guardar

Madrid se prepara para celebrar Halloween y el Día de Muertos con propuestas para quienes buscan una noche de misterio, un plan gastronómico o una cita con la tradición mexicana. Las catrinas, las calaveras y los disfraces de brujas, vampiros y fantasmas toman las calles y los espacios para recrear un ambiente que llevan el misterio y el recuerdo también a la mesa, con planes para quienes prefieren cambiar el 'truco o trato' por una cita gastronómica.

Si hay un espacio misterioso en Madrid ése es el Palacio de Linares, donde se encuentra Raimunda, restaurante que se asienta en un escenario cargado de historia y misterio. El edificio arrastra desde hace décadas la leyenda del espíritu de Raimunda, hija de los marqueses de Linares, cuya presencia recorre algunas estancias del recinto. Aprovechando esta atmósfera con el más allá, el restaurante celebra el Día de los Muertos este viernes por la noche y el sábado 31 de octubre a mediodía y por la noche, donde su espacio se transformará con flores de cempasúchil, velas y decoración mexicana, sumando la presencia de una maquilladora profesional de catrinas, una tarotista que leerá las cartas en su propia mesa, música de DJ y un menú especial, diseñado por los chefs Aitor Mena y Agus Herrera, donde degustar crema de elote con tajín, guacamole casero con chicharrón y tostadita de atún rojo o principales como corvina al pibil o carrillada de res con mole poblano y culminar con un flan de calabaza en tacha junto a una Paloma o Michelada a elegir.

PUBLICIDAD

Para los que busquen vivir una noche de miedo más sofisticada, el restaurante italiano Arrogante se viste de negro del 26 de octubre al 1 de noviembre con 'La Notte Nera', una experiencia que traslada su cena-espectáculo a una Venecia enigmática bajo el concepto 'The night wears a mask. Venice meets Halloween'. Entre máscaras, pasajes líricos de ópera italiana con tono sombrío y sombras en sala, la cocina ofrece tres creaciones efímeras como la pizza de masa negra Nera di Zucca (con crema de calabaza y Taleggio al Amaretto, fiordilatte, Parmigiano Reggiano, coppa y pesto rústico), el postre La Sombra de la Calabaza (panna cotta de vainilla con crumble de chocolate, salsa ahumada de calabaza y helado de stracciatella) y el cóctel Veleno Nera.

En la séptima planta del Teatro Kapital, quintoelemento propone celebrar Halloween el 31 de octubre combinando su cocina de temporada, una coctelería renovada y actuaciones tematizadas bajo su cúpula inmersiva. La ambientación audiovisual con proyecciones transforma el entorno mientras la música, los juegos de luces y las actuaciones artísticas crean una atmósfera terroríficamente envolvente. Para la ocasión, ofrece un menú especial disponible tanto al mediodía como por la noche que cuenta con un crujiente de tapioca con tartar de atún y tempura de cigalitas, seguido de una crema de calabaza y jengibre. Como plato principal se sirve un solomillo con reducción de Oporto, cerrando con una 'carrot cake'.

PUBLICIDAD

Mientras que Hard Rock Hotel Madrid transforma sus instalaciones este sábado en la escena de un crimen con 'American Hard Rock Story', una experiencia inmersiva inspirada en el mítico juego del Cluedo que combina misterio, teatro interactivo y alta gastronomía. Una propuesta que arranca a las 18.00 horas con cuatro actores caracterizados que sorprenderán a los asistentes en las zonas comunes, dando paso a una cena teatralizada dividida en dos turnos (19.30 y 21.30 horas). A lo largo de cuatro actos representados entre plato y plato, los comensales deberán resolver un misterioso asesinato siguiendo las pistas de la investigación. La cena, que incluye una copa de bienvenida, cuenta con platos como 'Los Tres Sospechosos' (croquetas de mac & cheese con salsa verde de queso y jalapeño), 'Manos Manchadas' (alitas de pollo en salsa BBQ, ranchera, búfala y salsa secreta) y 'El Cuerpo del Delito' (totopos con ternera guisada, guacamole y queso) y de principal 'Luto Riguroso', culminando con el postre 'A Sangre Fría'.

En el Barrio de Salamanca, 5 Gallos une los universos gastronómicos de México y el País Vasco bajo la dirección de su chef Andoni Alzugaray. Para celebrar el Día de Muertos, elabora de forma artesanal el pan de muerto tradicional, un tierno bollo que requiere horas de trabajo y levado y se sirve acompañado de chocolate caliente bien especiado con canela y almendra de la firma oaxaqueña Mayordomo (a elegir con base de agua o de leche).

PUBLICIDAD

En la Plaza de la Independencia frente a la Puerta de Alcalá, el mexicano Bakan traslada la festividad del Día de Muertos a un espacio decorado con altar de muertos, arte popular mexicano, flores de cempasúchil y papel picado. Hasta el 4 de noviembre, los visitantes pueden disfrutar de su pan de muerto artesanal servido junto a un chocolate caliente especiado, mientras que las noches del 30 y 31 de octubre contarán además con música de mariachis en directo y la sesión del DJ residente.

PARA UN 'DULCE' HALLOWEEN

Y como no hay Halloween sin el tradicional 'truco o trato', Chocolates Trapa lanza su propuesta para estos días con un pack que se presenta en una bolsa de tela naranja reutilizable ilustrada con calabazas, fantasmas y murciélagos, e incluye en su interior una selección de tabletas (turrón con grageas de cacao, Intenso Leche y Collection Blanco), tres chocolatinas (Intenso Mini Leche, Trapamilk y Trapamilk Noir) y cinco bombones de chocolate blanco.

PUBLICIDAD

Unos días donde los obradores madrileños están elaborando los dulces típicos de estas fechas. La centenaria pastelería madrileña La Mallorquina celebra Todos los Santos en sus locales y tienda 'online' ampliando su catálogo de buñuelos de viento tradicionales con nuevas versiones de frambuesa y pistacho, que acompañan a los rellenos de crema, nata, chocolate, cabello de ángel, café, limón y dulce de leche. Además, ofrece Huesos de Santo de mazapán, Pan de muerto artesanal con notas de azahar y mantequilla, y una versión especial de su napolitana rellena de frambuesa natural, junto con creaciones como las galletas de Halloween y la palmera fantasma de chocolate blanco.

Por su parte, Mallorca llena sus vitrinas para las festividades recuperando sus tradicionales buñuelos de viento y Huesos de Santo en todas sus tiendas físicas y en la 'online'. Destaca de forma especial su propuesta de Pan de Muerto, disponible en su versión tradicional con aroma anisado y forma de cráneo y huesos, en una versión rellena de su cremosa nata semimontada, y en cajas de mini panes de muerto ideadas para compartir.

PUBLICIDAD

En Supernomal celebran estos días con meriendas, talleres y propuestas dulces en sus cafeterías y espacios. El viernes ofrecerá pintacaras infantiles gratuitos y una merienda con magdalena de calabaza y vaso de leche con cacao, mientras que el sábado, la tienda de Serrano acogerá el taller Personaliza tu calabaza para adultos y niños, con una merienda que incluye spice latte de calabaza, cookie de matcha y chocolate y tostada de aguacate.

En Itama, la pastelería de autor de Irene Amat se suma a la festividad con una propuesta artesanal que une tradición y estética. Entre sus creaciones destaca el pan de muerto tradicional, dulce insigne de la gastronomía mexicana, acompañado de postre temáticos diseñados especialmente para Halloween. Además, la bollería habitual del obrador se viste para la ocasión con elaboradas decoraciones temáticas.

PUBLICIDAD

Mientras que hasta el 2 de noviembre, las seis tiendas de Krispy Kreme en Madrid ofrecen cuatro glaseados temáticos: Doña Katrina (relleno de galleta con canela), Doña Guayaba, Flor de Frambuesa y Vela de Ofrenda.