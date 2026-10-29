Costa comparte la "ambición" de Von der Leyen para que Canadá sea un "miembro asociado"

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Montreal (Canadá), 29 oct (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó este jueves que la Unión Europea (UE) y Canadá construirán una relación "más estrecha, más profunda y más singular" que cualquier otra mantenida por el bloque comunitario con un tercer país y respaldó la ambición de convertir a la nación norteamericana en miembro asociado, aunque admitió que la denominación final puede ser otra.

"Mañana, la Unión Europea y Canadá lanzarán una alianza para el futuro, una asociación cada vez más estrecha", señaló Costa durante un discurso en Montreal, en la primera jornada de la cumbre bilateral que celebrarán ambas partes.

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Costa recordó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha planteado la posibilidad de que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" de la UE y aseguró que comparte esa ambición.

"Ya sea con este término o con otro, una cosa está clara: nuestra asociación será la más estrecha, la más profunda y la más singular que exista", afirmó.

También este jueves en Montreal, Von der Leyen insistió en su propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la UE, una denominación a la que se oponen varios países europeos, principalmente Alemania y Francia, según confirmaron a EFE fuentes ligadas a la cumbre.

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La denominación final de la relación es uno de los puntos que todavía no se ha cerrado en la declaración final, de 46 puntos, y que Ottawa y Bruselas están negociando y con la que se cerrará el viernes la cumbre.

El presidente del Consejo Europeo subrayó que Canadá es "sin duda el más europeo" de los socios de la UE fuera del continente y destacó que ambas partes comparten valores como la democracia, la dignidad humana, el pluralismo y el Estado de derecho.

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Costa anunció además que en la cumbre del viernes se dará a conocer un acuerdo sobre comercio digital que complementará el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) y señaló que ambas partes pretenden aumentar las inversiones conjuntas en sectores estratégicos como energía, minerales críticos y la industria aeroespacial.

El ministro canadiense de Finanzas, François-Philippe Champagne, que presentó a Costa, señaló que la cumbre se celebra en un momento "estratégico" marcado por un mundo "más peligroso, más polarizado y más incierto".

Champagne afirmó que Canadá y Europa son "aliados naturales" y destacó la complementariedad de sus economías: Europa aporta un mercado de casi 450 millones de consumidores, capacidad científica e industrial y un entorno comercial predecible, mientras que Canadá dispone de abundantes recursos energéticos y minerales críticos y capacidades avanzadas en inteligencia artificial, industria aeroespacial y tecnologías cuánticas.

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Costa insistió asimismo en que la alianza estará sustentada en la defensa del multilateralismo y del derecho internacional, así como en el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa.

"La ambición y la voluntad de actuar están ahí", concluyó Costa. "La Unión Europea y Canadá no solo están respondiendo a un mundo cambiante; estamos contribuyendo a dar forma al mundo que vendrá". EFE

(foto) (vídeo)