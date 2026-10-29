Aves y personas: mismos patrones al hablar y al cantar

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Redacción ciencia, 29 oct (EFE).- Las aves y las personas no son tan diferentes como puede parecer a priori. Un estudio recogido este jueves en la revista Science constata que el habla y el canto de unas y otras comparten casi los mismos patrones, como la coordinación vocal o las variaciones adaptadas al contexto social.

Los autores, afiliados a centros de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, han recopilado y analizado una biblioteca seleccionada de cantos de 367 especies de aves, abarcando más de 74.500 elementos vocales.

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Las grabaciones corresponden a XenoCanto, una página web de ciencia ciudadana que recopila sonidos de la fauna silvestre de todo el mundo.

Las vocalizaciones descargadas corresponden a cuatro grupos de aves: pájaros cantores y colibríes, así como dos grupos estrechamente relacionados, los suboscinos y los chotacabras. Entre ellas había especies que tienen que aprender sus cantos (aprendices vocales) y otras que nacen con la capacidad innata de cantar.

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Las principales especies analizadas han sido el gorrión zorro (Passerella iliaca), cerrojillo collarino (Ficedula albicollis), mosquitero musical (Phylloscopus trochilus), hormiguero cantor de Guayana (Hypocnemis cantator), colibrí diamantino encapuchado (Augastes lumachella) y chotacabras colorado (Antrostomus rufus).

Los investigadores han utilizado bases de datos de acceso público sobre vocalizaciones humanas para comparar los patrones vocales de las aves con el habla y las canciones en 52 idiomas.

Los autores han identificado patrones vocales ‘universales’ en cientos de especies de aves y han descubierto que la inmensa mayoría de ellos aparecen en el canto y el habla humanos de culturas de todo el mundo.

Entre estos patrones se incluyen pequeños intervalos de tono, ritmos regulares y predecibles, y la prolongación al final de las frases, en la que la última sílaba de una frase tiende a ser más larga que las demás, o las variaciones de tono adaptadas al contexto social.

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"Estas similitudes pueden deberse, en parte, a mecanismos biológicos comunes, más que únicamente a la capacidad de aprendizaje vocal. Y servirán para comprender mejor los mecanismos de producción vocal y procesamiento auditivo en las distintas especies", señala uno de los autores, Logan James, biólogo en la Universidad canadiense McGill, en un comunicado del centro.

"Por ejemplo, es poco probable que las aves y los seres humanos cambien drásticamente el tono de una nota a otra porque resulta difícil hacerlo. La prolongación al final de la frase en aves y seres humanos podría deberse a los patrones respiratorios que seguimos al vocalizar", añade el investigador.

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"Los pájaros cantores, los colibríes y los loros son aprendices vocales, al igual que los humanos, lo que significa que aprenden sus vocalizaciones imitando a otros", apunta Jon Sakata, biólogo en la misma universidad. Los suboscinos y los chotacabras, sin embargo, no son aprendices vocales, lo que significa que sus vocalizaciones son innatas.

Dado que el habla y el canto humanos se aprenden, el equipo predijo que los cantos de las aves que aprenden a vocalizar podrían compartir mayores similitudes con las vocalizaciones humanas que los cantos de las aves que no aprenden. Sin embargo, encontraron muy pocas pruebas que respaldaran esa hipótesis.

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Las diferencias entre las aves y los seres humanos, así como la variación entre las especies de aves, indican que factores como el tamaño corporal, la fisiología respiratoria y la anatomía vocal también determinan cómo se producen y organizan los sonidos.

Los hallazgos revelan también que algunos grupos de aves se asemejan más a los seres humanos en ciertos aspectos de la vocalización, lo que podría convertirlos en modelos útiles para investigar los fundamentos biológicos del habla.