Ana Obregón se vuelca en su nieta Anita, una divertida 'superheroína', tras el dramático accidente ferroviario

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"Estoy conmocionada, no puede pasar esto en este país. En 10 meses 2 accidentes mortales. Aquí tiene que pasar algo, algo tiene que cambiar en este país. ¿Dónde van los presupuestos? ¿Dónde va nuestro dinero? A infraestructuras no. Esto no se podía haber permitido y es una vergüenza" estallaba Ana Obregón horas después del trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo) ante las cámaras de Europa Press.

"Estoy indignada, consternada y triste" confesaba, mandando un beso gigante a los familiares de las víctimas y reconociendo que no podía siquiera "imaginar" su sufrimiento y angustia "porque me pongo mala".

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Sin embargo, en estos durísimos momentos Ana cuenta con el antídoto más eficaz contra la tristeza, su nieta Ana Sandra. Volcada en la pequeña, que a sus 3 años es un auténtico calco de su papá, Aless Lequio -fallecido en mayo de 2020 a los 27 años a causa de un Sarcoma de Ewing-, la bióloga ha aparcado por unas horas su preocupación por el drama ferroviario para disfrutar de un plan muy especial con su niña.

Tras recogerla en el colegio demostrando que es una súper abuela, la presentadora aprovechó que Anita iba disfrazada de superhéroe -más concretamente de Spiderman- debido a las festividades de Halloween en su centro escolar para ir a comer con ella a una hamburguesería cercana a su domicilio. Tras el almuerzo, en el que su nieta eligió de postre helado y una dona de fresa, ambas abandonaban el establecimiento de lo más cómplices cogidas de la mano.

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Unas tiernas imágenes en las que Ana, sin poder disimular una sonrisa de orgullo, se ha deshecho en gestos de cariño con su nieta, de la que ha confesado que es quien le devolvió las ganas de seguir viviendo tras la muerte de su hijo y a la que dedica todo el tiempo que puede.