AI: África debe exigir a Rusia que deje de reclutar africanos para luchar en Ucrania

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Nairobi, 29 oct (EFE).- Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves a los líderes africanos que asisten a la cumbre Rusia-África que exijan acabar con el reclutamiento "coercitivo y engañoso" de los ciudadanos de África para luchar junto al Ejército ruso en Ucrania

"Instamos a que aborden este asunto directamente con las autoridades rusas en la Cumbre Rusia-África de 2026 y pedimos a Rusia que tome medidas inmediatas para poner fin a estas prácticas, que en muchos casos constituyen trata de personas, un delito según el derecho internacional", afirmó AI Kenia en un comunicado.

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Esta cumbre, que se celebra entre el 28 y el 29 de octubre en Moscú y que cuenta con la presencia de más de veinte jefes de Estado africanos, es una oportunidad para que estos líderes pidan "investigar y enjuiciar" aquellos actos de trata de personas que impliquen a funcionarios estatales rusos, según la ONG.

Además, consideró que se debe aprovechar que muchos gobiernos africanos se encuentran denunciando el legado perdurable del colonialismo y la importancia de la soberanía para rechazar "cualquier práctica" que trate a los africanos como una "mercancía para los objetivos políticos y militares" de otras naciones.

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"Que los líderes africanos guarden silencio sobre este tema sería una grave injusticia para los pueblos de sus países", añadió AI.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, el Cuartel General de Coordinación para el Trato de Prisioneros de Guerra ucraniano ha reportado la presencia de más de 5.400 africanos de 43 países combatiendo en el bando ruso, incluidos en los más de 45.000 extranjeros de 151 países de todo el mundo reclutados por el Kremlin.

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Según un informe publicado en septiembre por AI, la inteligencia militar ucraniana ha identificado a más de 28.000 extranjeros de 136 países distintos que han luchado con el Ejército ruso.

Algunos lo hacen de manera voluntaria, como mercenarios, pero otros han denunciado engaños y coacciones en casos que varios expertos consideran que podrían constituir tráfico de personas.

Kiev ha revelado que ciudadanos de países como Cuba, Somalia, Sierra Leona, Togo y Sri Lanka, entre otros, están confinados en campos de prisioneros ucranianos, aunque la mayoría mueren o resultan gravemente heridos antes de ser tomados como prisioneros de guerra. EFE

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