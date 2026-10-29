10/02/2009 Un estudio redefine la clasificación de un grupo de plantas brasileñas del género 'Croton'. Un equipo internacional de investigación acaba de publicar un estudio que revisa la clasificación de un grupo de plantas del género 'Croton' perteneciente a la familia 'Euphorbiaceae'. En concreto, el estudio, publicado en la revista 'Botanical Journal of the Linnean Society', demuestra que el arbusto 'Croton imbricatus', que hasta ahora se incluía en la sección 'Lamprocroton', está más estrechamente relacionado con 'Croton polyandrus', una especie de una sección diferente ('Eutropia'). SOCIEDAD © RICARDA RIINA | RJB-CSIC

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Un equipo internacional de investigación acaba de publicar un estudio que revisa la clasificación de un grupo de plantas del género 'Croton' perteneciente a la familia 'Euphorbiaceae'. En concreto, el estudio, publicado en la revista 'Botanical Journal of the Linnean Society', demuestra que el arbusto 'Croton imbricatus', que hasta ahora se incluía en la sección 'Lamprocroton', está más estrechamente relacionado con 'Croton polyandrus', una especie de una sección diferente ('Eutropia').

Las evidencias reunidas en el estudio --liderado por la investigadora del Real Jardín Botánico-CSIC Ricarda Riina y la investigadora predoctoral de la Universal Federal Rural de Pernámbuco, en Brasil, Karen Suarez-Contento-- apoyan la clasificación de ambas especies en esta misma sección.

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La investigación partió de una discrepancia entre la clasificación de 'Croton imbricatus' y algunos hallazgos recientes sobre esta especie relacionados con su anatomía foliar y la morfología del polen. Aunque esta especie se había incluido en la sección 'Lamprocroton' por sus características macromorfológicas externas, estos estudios de micromorfología apuntaban a una mayor similitud con 'Croton polyandrus' (sección Eutropia) que con miembros de la sección 'Lamprocroton'.

Para corroborar esta relación, los investigadores añadieron datos filogenéticos, usando dos regiones genéticas del genoma nuclear y plastidial, así como también nuevos datos anatómicos.

"Los resultados filogenéticos situaron a 'Croton imbricatus' como la especie hermana de 'Croton polyandrus' totalmente separada del linaje de la sección 'Lamprocroton'. Entre los ragos anatómicos compartidos por ambas especies, destacan un par de nectarios extraflorales en la base de la hoja, así como células secretoras especializadas en el tejido foliar. La combinación de estos caracteres, junto con la evidencia genética y palinológica, sustenta la nueva delimitación taxonómica de la sección Eutropia", explica la investigadora Karen Suarez-Contento.

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Si bien aparecen estrechamente emparentadas, las dos especies ocupan ambientes muy distintos y presentan diferencias visibles en sus hojas y en otras estructuras. 'Croton imbricatus' crece en los Campos Rupestres de la región de la Serra do Espinhaço, en el este de Brasil, entre los 800 y los 1.200 metros de altitud. Sus hojas son relativamente pequeñas y presentan una cubierta densa de estructuras escamosas que les da un aspecto ferruginoso.

Por su parte, 'Croton polyandrus' habita en la Restinga, la vegetación costera brasileña, desde el nivel del mar hasta unos 150 metros de altitud. Sus hojas suelen ser mayores y presentan márgenes dentados o crenados. Las poblaciones conocidas se distribuyen de forma fragmentada a lo largo de la costa.

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El estudio también documenta por primera vez la presencia de 'Croton imbricatus' en el estado brasileño de Minas Gerais, ampliando la información previamente disponible sobre su distribución geográfica.

"Los ambientes donde viven estas plantas afrontan distintas presiones. Por un lado, la vegetación de Restinga sufre la expansión urbana, el desarrollo turístico y la transformación del territorio. Por otro, en los Campos Rupestres, las actividades mineras, los cambios en el régimen de incendios y otras alteraciones del hábitat amenazan las poblaciones vegetales", señala la investigadora del RJB-CSIC Ricarda Riina.

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A partir de los datos de distribución de las especies, el equipo investigador propone una evaluación preliminar de conservación que clasifica a 'Croton polyandrus' como Especie Vulnerable y a 'Croton imbricatus' como Especie En Peligro, siguiendo los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Finalmente, la investigación muestra también que el aspecto externo, caracteres macromorfológicos, de una planta no siempre basta para establecer sus relaciones evolutivas y su clasificación taxonómica. En este caso, el uso de datos genéticos, anatómicos, palinológicos y morfológicos ha permitido corregir una clasificación histórica que ocultaba la verdadera historia evolutiva de esta especie.

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