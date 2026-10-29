Alphabet (Google) sufre un desplome en Bolsa (-14%) tras presentar resultados y arrastra al Nasdaq (-1,5%)

09/01/2024 FILED - 09 January 2024, US, Las Vegas: The Google logo can be seen on the Internet company's pavilion at the CES technology trade fair. Alphabet Inc.'s Google is laying off hundreds of employees across several of their departments such as central engineering, Google Voice Assistant and the hardware team responsible for Pixel, Nest and Fitbit as part of its ongoing cost-cutting actions, according to media reports on Thursday. Photo: Andrej Sokolow/dpa ECONOMIA INTERNACIONAL Andrej Sokolow/dpa

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Las acciones de Alphabet, matriz de Google, se han hundido en la Bolsa de Nueva York en uno de los mayores desplomes de la historia de la compañía, que llegaba a caer alrededor de un 14%, aunque más tarde ha moderado sus pérdidas y cotizaba alrededor de un 12,6% por debajo del precio de cierre de la anterior jornada, lo que ha llevado también al Nasdaq a sufrir una caída del 1,5%, tras presentar resultados del tercer trimestre y defraudar a los inversores.

Los títulos de la firma liderada por Sundar Pichai marcaban los 283,36 dólares, mientras que al cierre de la pasada sesión cotizaban en los 324,89 dólares, una caída de más de 40 dólares por acción en un solo día.

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La caída bursátil de Alphabet ha arrastrado a la bolsa de Nueva York y sus principales índices marcaban 'números rojos'. El Nasdaq, uno de los más afectados, bajaba un 1,5%, mientras que el S&P 500 descendía un 0,43% y el Dow Jones un 0,39%.

La firma tecnológica presentó sus resultados del tercer trimestre la noche anterior en los que registró un beneficio neto atribuido de 26.170 millones de dólares (23.470 millones de euros) en el tercer trimestre de 2026, cifra un 25,2% inferior a la contabilizada en el mismo periodo del ejercicio anterior.

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De su lado, sus ingresos entre julio y septiembre sumaron 127.577 millones de dólares (114.413 millones de euros), lo que representó un crecimiento del 24,6% respecto a la facturación anotada en el mismo tramo del año pasado.

No obstante, por segundo trimestre consecutivo, Alphabet registró un flujo de caja libre negativo, en referencia al efectivo neto generado por las actividades operativas menos las inversiones de capital, con un saldo adverso de 9.065 millones de dólares (8.130 millones de euros).

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En los nueve primeros meses de 2026 la multinacional contabilizó un beneficio neto de 200.855 millones de dólares (180.130 millones de euros), un 106% más que en el mismo periodo del año pasado, mientras que la cifra de negocio aumentó un 23,6%, hasta 357.269 millones de dólares (320.404 millones de euros).

NO CONVENCEN LOS INGRESOS POR PUBLICIDAD

Alphabet obtuvo unos ingresos por su negocio de publicidad de hasta 82.012 millones de dólares (73.550 millones de euros), un 10,6% más, de los cuales 63.350 millones de dólares (millones de euros) proceden de la publicidad en los buscadores, un 12% por encima de hace un año, algo que sin embargo no ha convencido a los inversores.

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"El problema de Google es que se enfrenta al dilema de un innovador y no sabe si proteger su negocio principal o sumarse a la disrupción. Por ello, Google ha perdido su ventaja con Gemini y está rezagado con respecto a sus competidores en IA con agentes", ha explicado a la cadena CNBC Ben Barringer, director global de investigación tecnológica de Quilter Cheviot.