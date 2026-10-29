1-4. Los Cerveceros conquistan su primera Serie Mundial

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Chicago (EE.UU.), 28 oct (EFE).- Los Cerveceros de Milwaukee se coronaron este miércoles campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas por primera vez en su historia tras imponerse por 1-4 en St. Petersburg (Florida) a los Rays de Tampa Bay para cerrar la serie con cuatro triunfos a uno.

En su segunda participación en una Serie Mundial en su historia, los Cerveceros culminaron una temporada extraordinaria con una prueba de fuerza en el diamante de los Rays.

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Cooper Pratt adelantó a Milwaukee en la segunda entrada con un sencillo y anotó en la quinta gracias a otro de David Hamilton. En la sexta, un doble de William Contreras impulsó a Christian Yelich y un elevado de sacrificio de Pratt permitió anotar al propio Contreras para el 4-0 definitivo. Trevor Megill cerró el partido en la lomita y certificó el título de los Cerveceros.