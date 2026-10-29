Libertad de expresión y asociación en EEUU: críticas en la CIDH y respuesta del gobierno

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Ciudad de Panamá, 28 oct (EFE).- Estados Unidos rechazó este miércoles, durante una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalamientos de violaciones a la libertad de expresión y de asociación en el país norteamericano.

El tema fue tratado durante la audiencia pública 'Estados Unidos: Situación de la libertad de expresión y la libertad académica', con la participación de asociaciones de profesores universitarios y de colectivos por las libertades civiles, entre otros, en el marco del 197 periodo de sesiones de la CIDH que se celebra en Panamá.

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En la sesión, los representantes de estas organizaciones de la sociedad civil denunciaron lo que alegaron son los ataques continuos y las violaciones a la libertad de expresión o de reunión pacífica en colegios y universidades de Estados Unidos, que se han producido, dijeron, en la primera y segunda administración de Donald Trump.

Estos ataques presuntamente están dirigidos contra estudiantes, profesores y personal del campus que se manifiestan en un contexto de apoyo a los derechos de Palestina y en contra del sionismo.

Jennifer Turner, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, inglés), dijo que desde octubre del año 2023 las Universidades en EE.UU. han sido sitios de manifestaciones, donde estudiantes y profesores protestan en contra de las "atrocidades masivas en la Franja de Gaza ocupada".

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Turner dijo que en la administración Trump hay departamentos que censuran y persiguen en los campus a los activistas a favor de Palestina, como parte de una política de combate al antisemitismo.

"La administración de Trump también tiene una política revocando visas Green Card (la tarjeta verde de residencia permanente) para estudiantes involucrados en abogar por Palestina y deportándolos, entre otras cosas", aseguró Turner.

Gina Romero, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, dijo en línea que ella también ha observado todas estas violaciones "que tienen que ver con la erosión a la libertad académica en varios países, incluyendo a los Estados Unidos".

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Andrew Stevenson, representante alterno de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA), criticó por su parte que la CIDH haya convocado esta audiencia en momentos en que existen casos que están actualmente en litigio en diversos tribunales en Estados Unidos y que no se promueva "una discusión productiva entre el Estado y la sociedad civil".

En ese sentido, el funcionario estadounidense instó a la Comisión a que se enfoque "en casos que han estado por años engavetados".

Stevenson defendió además la política de los Estados Unidos para "combatir el antisemitismo de forma vigorosa utilizando todas las herramientas disponibles y adecuadas (...), incluyendo muchas leyes de derechos civiles y también leyes de delitos de odio" que merecen su consideración.

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