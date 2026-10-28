Técnicas Reunidas extiende su presencia en África con un nuevo proyecto de hidrógeno en Etiopía

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Técnicas Reunidas se ha adjudicado un contrato con el conglomerado industrial africano Dangote para el suministro de dos reformadores de producción de hidrógeno destinados a un nuevo complejo de amoniaco y fertilizantes de urea en la localidad de Gode, en la provincia somalí de Etiopía.

Según ha informado este miércoles la compañía española, los reformadores contarán con una capacidad de producción conjunta superior a los 200.000 Nm3/h (metros cúbicos de hidrógeno por hora).

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El alcance del contrato abarca las labores de diseño, aprovisionamiento, fabricación y suministro FOB (free on board) de ambos equipos en un plazo máximo de 18 meses.

La ejecución del proyecto correrá a cargo de TR-Tecnical, la división de Técnicas Reunidas especializada en el diseño y suministro de equipos de transferencia de calor. Por su parte, la empresa danesa Topsoe actuará como licenciador tecnológico de los reformadores.

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El objetivo de la instalación proyectada por Dangote en Gode consiste en aprovechar las reservas de gas natural de Etiopía para la fabricación de fertilizantes, reducir la dependencia exterior y el gasto en divisas, y potenciar el abastecimiento agrícola nacional.

La planta dispondrá de una capacidad productiva de 3 millones de toneladas anuales de fertilizantes de urea, lo que posibilitará asimismo el suministro a países colindantes.

Dangote, grupo fundado en 1978 con sede en Nigeria y actividad en 17 países africanos, opera en áreas como petróleo, gas, petroquímica, fertilizantes, cementos, automoción e inmobiliario, con una estimación de facturación cercana a los 36.000 millones de dólares para el ejercicio 2026.

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Con esta adjudicación, Técnicas Reunidas amplía su presencia en África, sumando este contrato al recientemente anunciado para la prestación de servicios de ingeniería en una gran planta de hidrógeno verde en Sudáfrica.

La firma ha destacado que la operación consolida su posicionamiento en el desarrollo de equipos vinculados a la producción de hidrógeno y derivados de bajas emisiones de carbono en el continente africano.