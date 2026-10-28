Navarra apoya un proyecto de desarrollo agroecológico que beneficia a 1.700 personas en la provincia andina de Jauja

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La visita institucional para conocer los proyectos de cooperación al desarrollo del Gobierno de Navarra en Perú ha continuado este miércoles en los Andes, donde se han desplazado para conocer el programa de cooperación que la Fundación Paz y Solidaridad de Navarra y el Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL) desarrolla en zonas rurales altas de la provincia de Jauja.

Se trata de un proyecto de desarrollo agroecológico que mejora de manera directa las condiciones de vida de 294 mujeres integradas en asociaciones de productoras locales. Indirectamente el proyecto beneficia a 631 mujeres y 1.045 hombres. La intervención da respuesta al severo impacto que el cambio climático y el déficit hídrico causan sobre la agricultura familiar tradicional en ocho distritos andinos: Acolla, Apata, Ataura, El Mantaro, Huamalí, Molinos, San Pedro de Chunán y Yauli, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

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El proyecto se ha venido desarrollando en fases sucesivas desde 2017, en la provincia de Jauja. El proyecto en sus diferentes fases ha ido evolucionando hasta 2026, bien replicándose en diferentes comunidades o bien sumando, paso a paso, otros aspectos al desarrollo productivo que fue su objetivo inicial, como son: género y derechos humanos, seguridad y soberanía alimentaria, desarrollo local y participación ciudadana, tecnificación y diversificación de cultivos, capacidad organizativa o recuperación de suelos y adaptación al cambio climático.

En los últimos 3 años, se continúa trabajando en zonas rurales de difícil acceso, situadas entre 3.320 y 3.540 metros de altitud caracterizadas por un clima que afecta severamente los cultivos con ciclos severos de heladas y escasez de agua en los meses de verano. La estructura económica local depende de la agricultura de subsistencia con cultivos como papa, maíz y habas, así como ganadería menor. Los productores partían de falta de acceso al crédito bancario formal debido a la carencia de garantías reales reguladas.

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La presidenta María Chivite ha destacado durante la visita la importancia de apoyar acciones a medio-largo plazo para "asentar aprendizajes y avanzar verdaderamente en desarrollo, sobre una base firme que garantice la sostenibilidad de las acciones de manera autónoma". Así, ha recalcado que el proyecto "es un ejemplo de cómo sumar esfuerzos, compartir objetivos y unir distintas líneas de trabajo puede contribuir a transformar la realidad y mejorar la vida de miles de personas".

A través del refuerzo de la gestión de los cultivos destinados a la producción local, se ha acompañado a las mujeres en el desarrollo de sus capacidades emprendedoras, "ofreciéndoles herramientas y oportunidades para ganar autonomía, impulsar sus propios proyectos y asumir un papel protagonista en el desarrollo económico de sus comunidades". Asimismo, se ha facilitado el acceso a los créditos bancarios, "un instrumento fundamental para poner en marcha nuevas iniciativas empresariales, favorecer su crecimiento y garantizar su consolidación a largo plazo".

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La zona presenta tasas de alta desigualdad de género e importantes tasas de analfabetismo femenino rural (9,8% regional). Se trata de una población con alta carga de labores domésticas no remuneradas en el preparto social del cuidado, exclusión política en agendas locales y arraigo de estructuras machistas rurales. Además, registra niveles de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años en distritos como Molinos (28,3%) y Acolla (17,7%) y Apata (16,7%).

Frente a esta situación el proyecto se ha centrado en tecnificar y diversificar cultivos y pequeñas explotaciones pecuarias, desde un enfoque ecológico y de seguridad alimentaria, de modo a mejorar la situación nutricional de las familias, al tiempo que aumenta su capacidad de producción para la venta en los mercados locales y regional y lo que se ha traducido en mejoras significativas de sus ingresos. En paralelo, el proyecto se ha centrado en reforzar la capacidad organizativa de las asociaciones de mujeres a través de diversas formaciones sobre género, derechos y participación ciudadana para reclamar sus intereses y derechos a nivel institucional. Se perseguía que el 90% de las mujeres reconozcan sus derechos civiles y políticos y adquiriendo capacidades activas de liderazgo.

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TECNIFICAR CULTIVOS, VENTA EN MERCADOS Y ACCESO AL CRÉDITO

Los fondos aportados por la cooperación navarra han permitido tecnificar y diversificar cultivos mediante prácticas ecológicas y el uso de abonos orgánicos auto gestionados. Asimismo, se han implementado micro emprendimientos pecuarios enfocados en la mejora del manejo sanitario y alimentario de ganado porcino, vacunos con inseminación artificial, gallinas ponedoras y la comercialización asociativa.

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De modo este modo se ayuda a mejorar la situación nutricional de las familias, al tiempo que aumentan su capacidad de producción para la venta en los mercados locales y regional y esto se traduzca en mejoras significativas de sus ingresos. Se ha facilitado acceso a microcréditos del fondo del proyecto al 60% de las participantes para capitalización sin garantías bancarias onerosas.

De forma paralela a la producción agraria, el proyecto ha capacitado a las juntas directivas de las asociaciones en materia de igualdad de género, tenencia de la tierra y participación ciudadana, facilitando la firma de convenios clave con alcaldes distritales de la provincia para la implementación de infraestructuras de riego y planes de reforestación comunal.

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El proyecto se ha centrado además en favorecer la soberanía alimentaria familiar diversificando la dieta mediante la producción y consumo de hortalizas, quinoa y huevos.

En este sentido, Chivite ha destacado que se trata, de una intervención que va más allá del ámbito productivo, porque genera oportunidades económicas, refuerza la autonomía de las mujeres y mejora las condiciones de vida de toda la comunidad. Ha incidido así en que es precisamente la capacidad de conectar el empoderamiento de las mujeres, el desarrollo económico y la seguridad alimentaria la que demuestra el valor de la cooperación y la importancia de impulsar políticas y proyectos que pongan a las personas en el centro y contribuyan a construir un futuro más justo, sostenible y con mayores oportunidades para todas y todos.

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El proyecto, desde sus inicios en 2017 hasta 2022, ha acumulado una inversión total de 823.060 euros, de los que Gobierno de Navarra ha aportado 605.000euro. En la fase final de 3 años, ha supuesto una inversión de 742,574.00 euros de los que 600.000 euros han sido financiados a través de los fondos de cooperación del Gobierno de Navarra: 200.000 euros en 2023, 200.000 en 2024 y 200.000 en 2025

Desde el año 2007 el Gobierno de Navarra viene destinando 2.887.000 de euros de financiación a proyectos de cooperación de la Fundación Paz y Solidaridad de Navarra en la provincia de Jauja.