Agencias

C-LM activa su Plan de Emergencias por accidente de tren de Urda aunque aún no tiene constancia de fallecidos

Imagen WBV77SAUSJCETF2U6JF6FCGNEA
Guardar

El Gobierno regional ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) a consecuencia del accidente ferroviario ocurrido en la mañana de este miércoles en la estación de Urda (Toledo), aunque aún no tiene constancia de posibles fallecidos o heridos.

Así lo han explicado fuentes del Gobierno regional a Europa Press, que han detallado que el Platecam ha sido activado en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo.

PUBLICIDAD

Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas.

En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Bolsa de Tel Aviv cae y el séquel se debilita ante la incertidumbre tras las elecciones

Infobae

Un "alcance" entre dos trenes interrumpe la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía

Un "alcance" entre dos trenes interrumpe la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía

Acompañan un cayuco con 139 migrantes, entre ellos 9 menores, en aguas próximas a El Hierro

Acompañan un cayuco con 139 migrantes, entre ellos 9 menores, en aguas próximas a El Hierro

TVE cumple 70 años

Infobae

BNP Paribas gana un 19% más hasta septiembre y supera los 11.000 millones de beneficio

BNP Paribas gana un 19% más hasta septiembre y supera los 11.000 millones de beneficio