NRC pide reforzar urgentemente la respuesta al ébola en RDC tras superar los 10.000 casos

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Nairobi, 28 oct (EFE).- El Consejo Noruego para Refugiados (NRC, en inglés) pidió este miércoles reforzar "urgentemente" la respuesta contra el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y alertó de que los casos avanzan más rápido que la capacidad humanitaria, después de que se superaran este martes los 10.000 contagios.

"Esta respuesta no es en absoluto proporcional a la enorme magnitud del brote", afirmó en un comunicado Silvia Beccacece, responsable del equipo de emergencias del NRC, que participa en la respuesta a la enfermedad.

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"Mientras recorro Ituri (provincia en el este congoleño y epicentro del brote), veo con qué dureza la enfermedad está afectando a las comunidades y me sorprende lo mucho que aún queda por hacer para controlar este brote", señaló Beccacece.

La responsable humanitaria destacó que "las familias de esta zona llevan años atravesando grandes dificultades como consecuencia de la violencia extrema, el desplazamiento forzado y la falta de servicios básicos".

Así, Beccacece advirtió de que "los 10.000 casos confirmados deben ser una llamada de atención de que esta respuesta no está logrando adelantarse al brote".

En este contexto, el NRC reclamó una mayor coordinación entre autoridades sanitarias, organizaciones humanitarias y comunidades locales, así como más apoyo de los donantes para las zonas golpeadas simultáneamente por el ébola, el desplazamiento y años de violencia.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, ha causado 10.141 casos confirmados y 4.928 muertos, lo que supone una tasa de letalidad del 48,6 %.

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Según los últimos datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, recabados hasta el 26 de octubre, solo durante las últimas 24 horas contabilizadas se confirmaron 81 nuevas infecciones y 41 fallecimientos, mientras 24 pacientes fueron declarados curados.

La epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

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Además, se han detectado casos vinculados a la epidemia de la RDC en Nigeria (uno), Kenia (nueve, incluyendo dos muertes), Francia (uno) y Países Bajos (uno). EFE