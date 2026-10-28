Microsoft gana un 32% más en su primer trimestre fiscal, impulsado por el crecimiento de Azure

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Microsoft se anotó un beneficio neto de 36.629 millones de dólares (32.849 millones de euros) en su primer trimestre fiscal, finalizado en septiembre, lo que equivale a un avance del 32% en comparación con las ganancias contabilizadas por el gigante de Redmond en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos trimestrales de la multinacional tecnológica ascendieron a un total de 92.279 millones de dólares (82.757 millones de euros), un 18,8% más que un año antes, incluyendo un crecimiento del 48,2% del negocio de Azure, hasta 33.165 millones de dólares (29.743 millones de euros).

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"Tuvimos un excelente comienzo de año fiscal con ingresos de Microsoft Cloud de 63.900 millones de dólares, con un crecimiento que se aceleró al 30% interanual", declaró Amy Hood, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Microsoft, para quien los resultados "superaron las expectativas" en cuanto a ingresos, beneficio operativo y ganancias por acción.

De su lado, Satya Nadella, presidente y consejero delegado de Microsoft, destacó que la compañía ofrece mayor capacidad, opciones, control y eficiencia de costes a sus clientes en toda la plataforma.

"Al ayudar a las organizaciones a desarrollar y gestionar su propia inteligencia, y al ganarnos su confianza mediante la seguridad de sus agentes, estamos transformando nuestra innovación en una creciente adopción y un impacto real en todos los sectores", añadió.

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