Alphabet (Google) reduce un 25% el beneficio en el tercer trimestre

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Alphabet obtuvo un beneficio neto atribuido de 26.170 millones de dólares (23.470 millones de euros) en el tercer trimestre de 2026, cifra un 25,2% inferior a la contabilizada en el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la matriz de Google.

Los ingresos del gigante tecnológico entre julio y septiembre sumaron 127.577 millones de dólares (114.413 millones de euros), lo que representa un crecimiento del 24,6% respecto a la facturación registrada en el mismo tramo del año pasado.

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En concreto, los ingresos del negocio de publicidad aumentaron un 10,6%, hasta 82.012 millones de dólares (73.550 millones de euros), mientras que la facturación del negocio en la nube aumentó un 103%, hasta 30.709 millones de dólares (27.540 millones de euros).

No obstante, por segundo trimestre consecutivo, Alphabet registró un flujo de caja libre negativo, en referencia al efectivo neto generado por las actividades operativas menos las inversiones de capital, con un saldo adverso de 9.065 millones de dólares (8.130 millones de euros).

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En los nueve primeros meses de 2026 la multinacional contabilizó un beneficio neto de 200.855 millones de dólares (180.130 millones de euros), un 106% más que en el mismo periodo del año pasado, mientras que la cifra de negocio aumentó un 23,6%, hasta 357.269 millones de dólares (320.404 millones de euros).

"Tuvimos un trimestre sólido y ahora alcanzamos una tasa de ingresos anuales de medio billón de dólares", ha comentado Sundar Pichai, consejero delegado de Google y Alphabet, quien ha destacado el crecimiento del negocio de Google Cloud, impulsado por la enorme demanda de la infraestructura y soluciones de IA de la compañía.

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Las acciones de Alphabet, que habían cerrado la sesión con un avance del 1,60%, registraban caídas de casi el 10% en la negociación 'after hours' tras la publicación de las cuentas del tercer trimestre.